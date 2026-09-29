Residentes de zonas cercanas a incendios en Maui presentan daño pulmonar prolongado: estudio

El trabajo muestra que los grandes incendios forestales, que son cada vez más graves debido al calentamiento del planeta, podrían tener efectos duraderos más allá de la exposición inmediata.

En la investigación se indica que la calidad del aire después de un incendio forestal debe monitorearse a más largo plazo, y que los esfuerzos de recuperación deben tener en cuenta lo que podría permanecer en el hollín, los residuos y la tierra contaminados mucho después de que el fuego se detenga.

Los incendios forestales, provocados por el viento que propagó un incendio de matorrales avivado la caída de líneas eléctricas, ardieron en la isla hawaiana de Maui en agosto de 2023, destruyeron la localidad de Lahaina y provocaron la muerte de más de 100 personas. Dichos incendios estuvieron entre los más mortíferos en la historia de Estados Unidos.

En una nueva investigación publicada el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences se hallaron niveles más altos de metales, asociados con daños respiratorios, en residentes cercanos hasta un año y medio después de los incendios.

Investigadores de la Universidad de Hawai analizaron la orina de 1.400 adultos y encontraron concentraciones sustancialmente elevadas de metales como arsénico, cadmio, cobre y antimonio.

Estos metales podrían ser el resultado de edificios, vehículos, aparatos electrónicos y otros materiales que se quemaron en los incendios forestales, señalan los investigadores. Pueden causar un impacto en las personas distinto al de la vegetación quemada que normalmente se estudia después de incendios de esta magnitud.

“Con lo que lidiamos, especialmente tras lo que vivimos en Lahaina, es con una mezcla mucho más complicada de estas exposiciones químicas”, afirmó Alika Maunakea, coautor del estudio y profesor de anatomía, bioquímica y fisiología en la Universidad de Hawai en Manoa.

Los investigadores encontraron niveles de antimonio casi 40 veces más altos en los participantes de Maui que los datos de biomonitoreo de Estados Unidos. También hallaron 3,8 veces más manganeso, 2,3 veces más bario y 2,2 veces más arsénico.

En el estudio se determinó que tener más metales en el cuerpo aumentaba la probabilidad de presentar una función pulmonar anormal, como menor capacidad respiratoria y dificultad para mover el aire hacia dentro y fuera de los pulmones, durante pruebas respiratorias estándar.

Esos efectos pulmonares coincidieron con la distribución geográfica del humo y la ceniza; quienes estaban más cerca de Lahaina, y de Wailuku y Kahului, experimentaron un impacto distinto al de quienes vivían cerca de Kula.

“Es realmente importante identificar las posibles fuentes de estas exposiciones y mitigar y reducir los riesgos potenciales de reexposiciones que podrían contribuir a estos efectos”, señaló Maunakea. “Lo que ocurre con la tierra y el entorno puede dar forma a lo que la gente respira, incorpora a su cuerpo y desarrolla con el tiempo. Las consecuencias de eso pueden desarrollarse durante muchos años”.

El calentamiento del planeta puede agravar los incendios forestales

Los incendios forestales se han vuelto más grandes, más intensos, se propagan más rápidamente y son más frecuentes en ciertas partes del mundo, afirman los expertos, en parte debido al calentamiento y al clima más seco asociados con el cambio climático. El cambio climático causado por el ser humano ha aumentado la probabilidad de que ocurran muchos grandes incendios en todo el mundo en los últimos años y ha provocado incendios en regiones donde, por lo general, no ocurren con tanta frecuencia.

Los investigadores sí señalaron una limitación del estudio: no fue posible evaluar con exactitud cuánto del impacto provino directamente de los incendios forestales frente a exposiciones crónicas u otras —como la geología de Hawai, la alimentación, la actividad agrícola e industrial histórica y fuentes ambientales—, dado que no existen datos comparables de antes de agosto de 2023.

Sin embargo, en estudios previos también se han encontrado importantes impactos humanos a largo plazo por incendios forestales y otras crisis ambientales. Entre los impactos se han incluido problemas pulmonares y problemas de salud mental como la depresión.

“Esto es más grande que los incendios forestales. Estos desastres relacionados con el clima pueden cambiar el entorno de maneras que continúan después de que termina la emergencia inmediata”, señaló Ruben Juarez, coautor del estudio y profesor de economía de la salud en la universidad. “Inundaciones, huracanes, incendios y otros desastres sin duda pueden alterar el suelo, los escombros, los edificios y los contaminantes heredados que tenemos en Hawai, creando estas vías de exposición… La respuesta ante desastres no debería detenerse cuando el peligro visible desaparece”.

El doctor Kekoa Taparra, médico y profesor asistente que estudia enfermedades crónicas en la Universidad de California, Los Ángeles, dijo que la investigación amplía nuestra comprensión de la carga para la salud que dejaron los incendios, en particular durante un periodo prolongado.

“Este tipo de trabajo refleja que los desastres relacionados con el clima afectan la salud humana mucho más allá de las lesiones y muertes inmediatas que vemos durante el evento en sí”, afirmó Taparra, quien no participó en el estudio difundido el lunes, pero ha estudiado los impactos de los desastres en la salud. “Incendios forestales históricos en Lahaina e incluso en Los Ángeles han puesto de relieve cómo estos desastres pueden producir consecuencias más duraderas mediante el desplazamiento, la interrupción de la atención médica y de las redes sociales, las exposiciones ambientales y una mortalidad potencialmente mayor.

“A medida que estos eventos se vuelvan más frecuentes y severos, comprender y medir su impacto total en la salud será esencial para construir comunidades y sistemas de salud más resilientes”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP