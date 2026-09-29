¿OTRO CASTRO AL PODER? SOBRINO NIETO DE FIDEL NIEGA QUE LO ESTÉN PREPARANDO PARA GOBERNAR CUBA

Oscar Pérez-Oliva Fraga , vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, negó que esté siendo preparado para convertirse en el próximo gobernante de la isla y aseguró que no tiene aspiraciones de ocupar la presidencia.

Sobrino nieto de Fidel Castro niega aspiraciones de gobernar Cuba Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera del régimen cubano, negó que esté siendo preparado para convertirse en el próximo gobernante de Cuba. “No… pic.twitter.com/eP7EgPYXV9

El funcionario de 55 años , integrante de la familia Castro, respondió directamente a los rumores sobre una eventual sucesión durante una amplia entrevista concedida a Reuters desde su oficina en La Habana.

“ No tengo aspiraciones en ese sentido ”, aseguró Pérez-Oliva.

“Soy simplemente un servidor público y trabajaré donde sea necesario, sin aspirar a ningún cargo en particular”, agregó.

La declaración adquiere especial relevancia por su parentesco con Fidel Castro y por su creciente peso dentro de la estructura gubernamental cubana.

Su abuela materna, Ángela Castro, era hermana mayor de Fidel Castro.

Eso convierte al actual vice primer ministro en sobrino nieto de Fidel Castro.

Reuters destacó precisamente ese parentesco al abordar los rumores sobre su futuro político y señaló que existen versiones persistentes que lo sitúan como una figura que estaría siendo preparada para convertirse eventualmente en presidente de Cuba.

Pérez-Oliva rechazó esa posibilidad.

Niega que esté siendo preparado para suceder a Díaz-Canel

El funcionario ocupa actualmente dos posiciones relevantes dentro del Ejecutivo cubano: vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.

Su ascenso dentro de la estructura gubernamental, combinado con su parentesco con los Castro, ha alimentado especulaciones sobre su futuro.

Reuters le preguntó directamente por esos rumores.

Pérez-Oliva respondió que no pretende ocupar ningún cargo específico y aseguró que continuará trabajando donde el Gobierno considere necesario.

Su respuesta constituye hasta ahora una de las negativas públicas más directas sobre las especulaciones que lo presentan como potencial figura de sucesión.

La sucesión cubana vuelve al centro del debate

La cuestión adquiere importancia en un momento particularmente complejo para el gobierno cubano.

Miguel Díaz-Canel asumió formalmente la Presidencia en 2018 y posteriormente reemplazó a Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista en 2021.

La eventual sucesión de Díaz-Canel constituye, por tanto, una cuestión relevante dentro del futuro político de la isla, aunque actualmente no existe un proceso público que identifique oficialmente a Pérez-Oliva como sucesor.

Reuters habla de “rumores persistentes” sobre esa posibilidad, no de una designación confirmada.

Pérez-Oliva gana protagonismo en plena reforma económica

Su creciente visibilidad coincide con uno de los períodos de mayor transformación económica de Cuba en décadas.

En junio, las autoridades cubanas anunciaron reformas orientadas a ampliar determinados mecanismos de mercado y el papel del sector privado.

Reuters describe esas medidas, si fueran implementadas completamente, como los cambios más significativos introducidos en la economía socialista cubana desde que Fidel Castro llegó al poder en 1959.

Como ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Pérez-Oliva ocupa una posición central en la búsqueda de capital internacional.

Culpa a las sanciones de frenar las reformas

Durante la entrevista, Pérez-Oliva sostuvo que el principal obstáculo para profundizar los cambios económicos es la política estadounidense hacia Cuba.

El funcionario afirmó que La Habana no tiene una política destinada a impedir que empresas estadounidenses inviertan o hagan negocios en la isla.

Según su versión, el principal impedimento es el embargo comercial estadounidense.

Washington mantiene una posición diferente.

La administración Trump sostiene que las reformas anunciadas por La Habana son insuficientes y ha reclamado cambios políticos más profundos y elecciones libres y justas.

Niega contactos comerciales con empresas vinculadas a Trump

Pérez-Oliva también rechazó versiones sobre supuestas conversaciones empresariales entre La Habana y compañías relacionadas con Donald Trump.

“No tengo conocimiento de ninguna empresa directamente vinculada al presidente Trump que haya establecido contacto con Cuba”, declaró.

Según el funcionario, ni él ni otros representantes cubanos se han reunido este año con representantes de empresas vinculadas directamente al mandatario estadounidense.

Reuters recordó, sin embargo, que empresarios asociados a Trump sí visitaron Cuba en 2016 y mantuvieron conversaciones con funcionarios del sector turístico.

Cuba acusa a Washington de favorecer a empresas estadounidenses

El ministro sostuvo además que la política de Washington genera una situación contradictoria para los inversionistas extranjeros.

Según Pérez-Oliva, mientras compañías tradicionales de terceros países enfrentan presión para reducir sus operaciones en Cuba, determinadas políticas estadounidenses permiten una mayor participación de empresas de EEUU en sectores específicos.

Citó como ejemplo la autorización para que compañías estadounidenses exporten combustible al sector privado cubano.

Pérez-Oliva interpretó esa estrategia como un intento de aumentar la dependencia económica cubana respecto de Estados Unidos.

“Nunca volveremos a ser colonia de ningún país”

El sobrino nieto de Fidel Castro utilizó un lenguaje político especialmente contundente al hablar de las importaciones estadounidenses.

Según él, la política busca “forzar la dependencia económica de Cuba”.

“Nunca volveremos a ser colonia de ningún país”, declaró.

La administración Trump, por su parte, sostiene que sus políticas buscan fortalecer al sector privado cubano y limitar los recursos disponibles para las estructuras estatales y militares.

Sherritt y Antilles Gold evalúan su futuro

Las sanciones estadounidenses también están afectando decisiones de importantes inversionistas extranjeros.

La canadiense Sherritt International suspendió su participación directa en una empresa conjunta de níquel y cobalto después de nuevas medidas adoptadas por Washington.

La australiana Antilles Gold, vinculada a proyectos de cobre y oro en Cuba, también evalúa sus próximos pasos.

Pérez-Oliva aseguró que ninguna de las dos compañías se ha retirado definitivamente del país.

Según el ministro, ambas analizan alternativas para determinar cómo podrían continuar operando bajo las actuales restricciones.

EEUU aumenta simultáneamente la presión sobre La Habana

La entrevista aparece además en un momento de fuerte tensión bilateral.

La administración Trump ha incrementado durante 2026 las sanciones económicas y la presión política sobre La Habana.

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó este lunes que Washington espera que Cuba “elija un camino diferente” y advirtió a quienes dentro del gobierno cubano creen que pueden simplemente esperar a que termine la administración Trump sin introducir cambios.

Trump, sin embargo, afirmó durante el fin de semana que cree posible alcanzar un acuerdo con Cuba y que no considera necesario actualmente recurrir a una acción militar.

La incógnita sobre quién gobernará Cuba después de Díaz-Canel

En ese contexto, las declaraciones de Pérez-Oliva introducen otra pieza en el debate sobre el futuro político cubano.

Su parentesco con Fidel Castro, su posición como vice primer ministro y su responsabilidad sobre comercio exterior e inversión extranjera explican parte de la atención sobre su figura.

Pero hasta ahora no existe evidencia pública de una designación oficial como sucesor de Díaz-Canel.

Reuters habla específicamente de rumores persistentes y Pérez-Oliva los rechaza.

Su respuesta fue categórica:

“No tengo aspiraciones en ese sentido”.

Por ahora, el sobrino nieto de Fidel Castro asegura que su objetivo continuará siendo trabajar en la economía cubana y atraer inversiones, no convertirse en el próximo gobernante de la isla..