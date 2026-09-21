CNN, MS NOW y Politico notifican al gobierno de Trump que demandarán por su veto en la Casa Blanca

El sábado se negó la entrada a la Casa Blanca a reporteras de los tres grandes medios, al día siguiente de que Trump dijera que las vetaba por una cobertura que tachó de “noticias falsas”.
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WASHINGTON (AP) — CNN, MS NOW y Politico dijeron el lunes que habían notificado al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que presentarán una demanda por habérseles negado el acceso a la Casa Blanca.
El sábado se negó la entrada a la Casa Blanca a reporteras de los tres grandes medios, al día siguiente de que Trump dijera que las vetaba por una cobertura que tachó de “noticias falsas”.
La medida era una clara escalada de los prolongados esfuerzos de Trump —en los tribunales y con medidas administrativas— de restringir la cobertura noticiosa de periodistas sobre los que tiene objeciones, y suponía una nueva prueba para las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Trump había dicho el viernes que prohibiría el paso a los tres medios por una cobertura que no era de su agrado.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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