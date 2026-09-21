CNN, MS NOW y Politico notifican al gobierno de Trump que demandarán por su veto en la Casa Blanca

Esta combinación de imágenes, de izquierda a derecha, muestra a la reportera de la Casa Blanca de MS NOW Akayla Gardne; la reportera de la Casa Blanca de CNN Betsy Klein y la reportera de la Casa Blanca de Politico Cheyenne Haslett cerca del complejo de la Casa Blanca, después de que se les negara la entrada al recinto y se confiscaran sus acreditaciones tras ser vetadas por el presidente, Donald Trump, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Fotos/Jose Luis Magana) AP

El sábado se negó la entrada a la Casa Blanca a reporteras de los tres grandes medios, al día siguiente de que Trump dijera que las vetaba por una cobertura que tachó de “noticias falsas”.

La medida era una clara escalada de los prolongados esfuerzos de Trump —en los tribunales y con medidas administrativas— de restringir la cobertura noticiosa de periodistas sobre los que tiene objeciones, y suponía una nueva prueba para las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Trump había dicho el viernes que prohibiría el paso a los tres medios por una cobertura que no era de su agrado.