Reseña: Flea, de Red Hot Chili Peppers, cumple sueño con álbum de jazz, "Honora"

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Aunque “Golden Wingship” no suena del todo como algo que uno esperaría de los Peppers, de los que Flea ha sido miembro desde la fundación de la banda hace más de cuatro décadas, el álbum psicodélico mezcla el sonido estridente del free jazz con una instrumentación rock familiar, y culmina en una cacofonía discordante.

No es realmente hasta la segunda canción, “A Plea”, cuando el bajista de 63 años muestra sus cartas y revela el eje de este álbum de jazz de 10 temas: el primer amor de Flea, la trompeta, que toca durante el resto del disco.

Una flauta suave sobre la línea funky del bajo de Flea y una trompeta llamativa dominan la mayor parte del tema, de casi 8 minutos, antes de que Flea ofrezca una súplica lírica y apasionada: “Now we are human beings right here. / Human beings / We’re here, together” (Ahora somos seres humanos aquí mismo. / Seres humanos / Estamos aquí, juntos), grita. “Live for peace / Live for love / It’s all we got / See the god in everyone” (Vivan por la paz / Vivan por el amor / Es todo lo que tenemos / Vean a dios en todos).

Quienes solo hayan seguido de manera casual la carrera de Flea quizá se sorprendan de que el célebre rockero y, a veces, actor haya elegido el jazz para su debut en solitario. Pero, en cierto modo, es un regreso a sus orígenes. El multiinstrumentista australiano-estadounidense ha hablado desde hace mucho tiempo de su amor temprano por la música de improvisación y, en particular, por la trompeta, hasta que el destino intervino y su carrera se disparó cuando era adolescente en una banda de rock.

Además de su soltura musical, Flea también se apoya en una potente lista de colaboradores, entre ellos Thom Yorke. En una colaboración, Nick Cave canta con voz grave sobre una guitarra sensual y el apacible Flumpet de Flea, un instrumento de metal híbrido, en una versión de “Wichita Lineman”, de 1968, de Glen Campbell, escrita por Jimmy Webb.

Hablando de versiones, el álbum está compuesto, quizá en exceso, por varias de ellas: cuatro en total. Entre ellas está “Maggot Brain”, de Funkadelic, que abre con la propia interpretación de Flea de la introducción hablada de George Clinton, seguida de una configuración instrumental serena de flauta, clarinete, vibráfono y, por supuesto, trompeta.

También hay una versión instrumental de “Thinkin Bout You”, de Frank Ocean, que presume de un arreglo melancólico de cuerdas sobre el bajo eléctrico y la trompeta de Flea. Como gran parte de la discografía de los Peppers, “Honora” camina por la delgada línea de ser accesible pero aún interesante dentro de su género particular, aunque este álbum en concreto tiende a inclinarse por la accesibilidad. Los novatos del jazz que aman a Flea no tienen por qué sentirse intimidados. ___ “Honora”, de Flea Tres estrellas y media de cinco. Para repetir: “Free As I Want to Be”, “Wichita Lineman” La puedes saltar: “Golden Wingship” Para los fans de: Thundercat, George Clinton, “The Big Lebowski” FUENTE: AP