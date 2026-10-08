Rescatistas sacan cuerpos de los escombros mientras suben a 22 los muertos en ataque ruso en Ucrania

Un rescatista se sienta en el piso junto a un edificio residencial destruido en un ataque con misiles rusos, en Pryluky, Ucrania, el 7 de octubre de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) AP

El ataque del miércoles en la región de Chernihiv dejó también 54 heridos, siete de ellos menores, indicó la agencia. En las horas posteriores, los rescatistas sacaron a 15 personas con vida, entre ellos un niño.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que un misil de crucero impactó directamente en el edificio en Pryluky, a unos 150 kilómetros (93 millas) al este de la capital, Kiev.

El ataque formó parte de una masiva ofensiva del Kremlin con misiles y drones contra Kiev y otras doce regiones el miércoles, coincidiendo con el 74to cumpleaños del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

“Este es el tipo de ‘regalo’ que Putin se dio a sí mismo por su cumpleaños”, manifestó Zelenskyy en un mensaje nocturno en video el miércoles. “El asesinato de niños, el asesinato de personas”.

Zelenskyy advirtió que Rusia podría intensificar los ataques diarios con misiles y drones a medida que se acerca el invierno.

La empresa energética ucraniana DTEK señaló que el operador nacional de la red, Ukrenergo, ordenó cortes en el suministro de emergencia en Kiev, y explicó que son independientes de los cortes regulares y rotativos programados en todo el país y que no se aplicarían durante esos apagones.

Rusia y Ucrania están enfrascadas en una guerra aérea de largo alcance mientras sus ejércitos permanecen prácticamente estancados en la línea del frente, más de 4 años y medio después de la invasión a gran escala lanzada por Moscú.

La policía informó que, a última hora del miércoles, drones rusos atacaron los distritos Obolonskyi y Desnianskyi en la capital ucraniana.

En Obolonskyi, al norte del centro de Kiev, un dron alcanzó un patio entre edificios residenciales, mató a dos personas e hirió a siete, incluyendo un niño de 12 años y una adolescente de 16.

En Desnianskyi, a las afueras del noreste de la capital, un avión no tripulado impactó contra un edificio residencial, se cobró la vida de dos mujeres e hirió a cinco personas, entre las que había dos menores de 1 y 6 años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP