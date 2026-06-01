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Rescatistas en Laos buscan ruta alternativa para llegar a atrapados en cueva

BANGKOK (AP) — Los rescatistas en Laos buscaban el lunes un paso alternativo hacia una cueva inundada donde se cree que dos personas al parecer llevan dos semanas atrapadas, después de que las fuertes lluvias anegaran la entrada principal y la volvieran intransitable.

Foto tomada de video entregado por Metta Tham Rescue Kalasin, que muestra a trabajadores rescatando a una persona que había quedado atrapada en una cueva en Xaisomboun, Laos, el 29 de mayo del 2026. (Metta Tham Rescue Kalasin via AP)
Foto tomada de video entregado por Metta Tham Rescue Kalasin, que muestra a trabajadores rescatando a una persona que había quedado atrapada en una cueva en Xaisomboun, Laos, el 29 de mayo del 2026. (Metta Tham Rescue Kalasin via AP) AP

Las dos personas siguen desaparecidas desde que comenzó el mes pasado una operación de búsqueda y rescate en una zona escarpada de la provincia de Xaisomboun, a unos 120 kilómetros (75 millas) al norte de la capital, Vientiane. Cinco de las siete personas que inicialmente quedaron atrapadas dentro de la cueva han sido rescatadas.

El buzo malasio Lee Kian Lie, que participa en la operación, indicó que los equipos estaban bombeando agua fuera de la cueva.

“Entraremos en el área sospechosa para continuar la búsqueda si baja el nivel del agua”, dijo Lee Kian Lie a The Associated Press.

También hay otro equipo de rescatistas que explora el otro lado de la cueva con la esperanza de encontrar un pasaje seco que pueda dar acceso al área donde las personas al parecer están atrapadas, agregó.

Equipos de rescate de Laos y de la vecina Tailandia han estado trabajando juntos durante más de una semana. A ellos se sumaron buzos de países como Finlandia, Malasia, Japón, Indonesia, Francia y Australia.

Varios de los rescatistas participaron anteriormente en el complejo rescate en una cueva en el norte de Tailandia en 2018, que salvó a 12 escolares y a su entrenador de fútbol.

El grupo Laos's Rescue Volunteer for People publicó en su página de Facebook que la lluvia intensa llevó “enormes cantidades de agua” hacia la zona, lo que los obligó a suspender las operaciones el domingo por la noche.

Kengkaj Bongkawong, jefe del grupo tailandés Metta Tham Rescue Kalasin, señaló que los equipos también buscan chimeneas de ventilación desde arriba que podrían permitir el acceso a la cueva.

“El equipo y yo hemos utilizado un escáner de radar, imágenes satelitales y muchas otras cosas como base para orientarnos en la montaña”, explicó Kengkaj.

En comentarios en su página de Facebook, Kengkaj advirtió que, incluso si se encuentra una entrada alternativa adecuada, “va a ser un trabajo muy duro”, con un acceso difícil y el problema constante de que la lluvia continua inunde la cueva.

Añadió que no solo sería necesario bombear el agua, sino también instalar equipos para mantener ventilado el suministro de aire de la cueva.

Los rescatistas creen que las dos personas desaparecidas están atrapadas más adentro de la cueva que el lugar donde se encontró originalmente a los cinco sobrevivientes el miércoles. Pero se dice que el pasaje hacia esa zona es muy estrecho y está fuertemente inundado.

Según informes, los aldeanos entraron en la cueva hace casi dos semanas para buscar minerales valiosos como oro, antes de quedar atrapados por una crecida repentina que bloqueó su salida. Otro aldeano logró escapar y alertó a las autoridades.

El primer hombre fue extraído a salvo el viernes, guiado por un buzo experto a través de un estrecho pasaje inundado. Los cuatro restantes salieron de la cueva el sábado después de que el agua bajó lo suficiente como para que pudieran salir caminando por su cuenta, informaron los rescatistas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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