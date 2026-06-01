Rescatistas buscan cuerpos tras explosión de almacén minero en Myanmar

La explosión ocurrió el domingo al mediodía en la aldea de Kaungtup, en el municipio de Namhkam, en el estado Shan, cerca de la frontera con China. Los reportes iniciales sugerían que había al menos 45 muertos, pero voluntarios locales de rescate sitúan ahora la cifra de fallecidos entre 38 y 40. Determinar el número exacto de víctimas se ha complicado porque varios cuerpos quedaron despedazados por la fuerza de la explosión.

Muchas de las zonas de Myanmar ricas en recursos, donde la mayoría de las operaciones mineras han estado en gran medida sin regulación, están controladas por distintas milicias armadas que mantienen enfrentamientos esporádicos contra el gobierno central para buscar mayor autonomía. Los accidentes, como los mortales deslizamientos de tierra, son bastante comunes.

El Ejército de Liberación Nacional Ta’ang, o TNLA, un grupo étnico que controla el área de Namhkam, indicó que la explosión del domingo involucró gelignita utilizada en la minería local y en canteras de piedra. Aunque la gelignita se usa comúnmente, con el tiempo se vuelve altamente inestable si se almacena de manera deficiente.

Residentes de la aldea, de 200 hogares, informaron que nunca fueron informados que allí se estaban guardando explosivos.

El TNLA señaló que está en marcha una investigación sobre la causa específica de la explosión.

El incidente ha puesto el foco en la lucrativa pero no regulada industria minera de Myanmar y en la inversión china en las industrias extractivas del país.

Dos residentes locales dijeron a The Associated Press el lunes que minas que producen materias primas para el silicio metálico —una sustancia industrial utilizada en semiconductores, paneles solares y aleaciones de aluminio— están ubicadas en zonas montañosas a unos 15 kilómetros (10 millas) al suroeste de la ciudad de Namhkam.

Los residentes, que hablaron bajo condición de anonimato para proteger su seguridad, afirmaron que las minas son operadas conjuntamente por el TNLA y empresarios chinos y que son inaccesibles para la mayoría de los habitantes. La afirmación no pudo ser verificada de manera independiente por AP.

La industria minera de Myanmar es un importante proveedor mundial de elementos de tierras raras, cobre, estaño y gemas preciosas, especialmente jade y rubíes, y es el principal abastecedor de China, donde los materiales extraídos se procesan y refinan.

China mantiene un papel complejo como principal aliado del gobierno de Myanmar respaldado por los militares, al tiempo que también fomenta relaciones con los grupos de minorías étnicas.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, en Beijing, manifestó profundas condolencias y confirmó que un ciudadano chino herido en la explosión está recibiendo tratamiento médico. Beijing se ha comprometido a brindar asistencia a Myanmar.

El TNLA, parte de la Alianza de las Tres Hermandades, tomó el control del área de Namhkam a finales de 2023 durante una gran ofensiva contra el gobierno militar. Este conflicto forma parte de la agitación más amplia tras el golpe militar de febrero de 2021, que derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi y desencadenó una resistencia armada generalizada.

Aunque el TNLA firmó con los militares un alto el fuego mediado por China a finales de 2023, la paz en la región es frágil y la extracción de minerales y piedras preciosas aporta ingresos cruciales tanto al gobierno central como a los grupos rebeldes que luchan contra él.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Anton Delgado en Bangkok y Eduardo Castillo en Beijing.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP