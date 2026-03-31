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Rescatan a 6 hermanos que se ocultaban en la selva colombiana para evitar ser reclutados por armados

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — Seis hermanos fueron rescatados en un operativo militar luego de esconderse por varios días en la selva colombiana para evitar ser reclutados forzosamente por las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, informó el martes el ejército.

“Durante toda la noche valientes militares, acompañados de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana, llegaron a lo profundo de la selva y los rescataron”, informó en un video difundido a la prensa el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Los militares fueron alertados por los padres de que sus hijos —cinco menores y una joven de 18 años— se habían escondido en una zona de “vegetación densa en la selva” del departamento de Caquetá, ubicado en la Amazonía colombiana.

“Durante unos tres días los menores y la adulta resistieron en condiciones extremas, bajo la zozobra de las amenazas de las disidencias, para quienes atentar contra los campesinos es parte de su esencia criminal”, detalló Sánchez en la red social X. Agregó que las tropas les brindaron atención médica y alimentos en la selva.

El ejército divulgó una fotografía de tres menores rescatados con la cara pixelada para proteger su identidad.

Los hermanos se escondieron porque sus padres estaban siendo amenazados por las disidencias de las FARC comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarca”, una de las facciones que no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década con la guerrilla, agregó el reporte.

El gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de tendencia de izquierda en el país, mantiene diálogos de paz con la disidencia autodenominada Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), de la que forma parte alias “Calarcá”.

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, aseguró el martes en Noticias Caracol que la disidencia primero “secuestró” a los padres de los menores y los sometió en cautiverio a “trabajos forzosos”; sin embargo, se escaparon y acudieron a una unidad militar. Allí los padres alertaron que, tras su huida, la disidencia amenazó con reclutar a sus hijos.

Para protegerlos los padres habrían pedido a un trabajador de su finca que escondiese a los seis hermanos en la selva.

El ejército señaló como presunta responsable del desplazamiento forzado de la familia de los menores a Diana Agudelo, alias “La Morocha”, por quien ofreció una recompensa de aproximadamente 54.700 dólares.

El EMBF firmó en noviembre un acuerdo con el gobierno en el que se comprometía a no continuar reclutando menores de edad como un gesto de paz en la negociación. Sin embargo, Ruiz advirtió que el reclutamiento forzado ha continuado y que existe un subregistro dado el miedo de los habitantes a represalias por denunciar.

Unicef advirtió que el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales en Colombia se cuadruplicó en los últimos cinco años, debido a una escalada de la violencia en los territorios, la pobreza, la falta de educación y la limitada disponibilidad de servicios sociales e infraestructura.

FUENTE: AP

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