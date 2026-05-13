Republicanos vuelven a bloquear resolución demócrata para poner fin a la guerra

El senador demócrata por Oregon Jeff Merkley y la senadora republicana por Alaska Lisa Murkowski en el Congreso en Washington, el 30 de abril del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite) AP

La senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, votó contra la guerra por primera vez. Otros dos republicanos -- la senadora Susan Collins, de Maine, y Rand Paul, de Kentucky -- también votaron en contra de la guerra, como ya lo habían hecho anteriormente.

La legislación sobre poderes de guerra finalmente no logró avanzar por 49-50, con el senador John Fetterman, de Pensilvania, como el único demócrata que se opuso, aunque el resultado ajustado refleja la creciente inquietud por la guerra de Trump. Varios otros senadores republicanos han dado señales de que quieren que el Congreso se pronuncie sobre el rumbo del conflicto.

“Llegará un día —y podría ser pronto, creo— en que este Senado le dirá al presidente: ‘Detenga esta guerra’”, declaró el senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, quien ha encabezado la táctica de su partido de forzar votaciones repetidas sobre la guerra.

Incluso si se aprueba en el Senado, una resolución sobre poderes de guerra tendría pocas probabilidades de aprobarse en la Cámara de Representantes y, además, Trump casi con certeza la vetaría. Pero los demócratas sostienen que las votaciones buscan aumentar la presión política sobre el mandatario para que ponga fin al conflicto o solicite autorización del Congreso para continuarlo.

La Casa Blanca, por su parte, ha afirmado que no necesita autorización del Congreso para la guerra y ha eludido requisitos legales para obtener la aprobación del legislativo para continuar la campaña militar. Sostiene que las hostilidades "han cesado" porque hay un alto al fuego.

Esa postura ha generado tensión entre el Congreso controlado por los republicanos y la Casa Blanca, porque, en virtud de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, los presidentes están obligados a obtener autorización del Congreso después de 60 días de participar en un conflicto.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a los legisladores esta semana que Estados Unidos podría volver a atacar a Irán sin que la Casa Blanca busque la aprobación del Congreso. Le dijo a Murkowski durante una audiencia el martes que el gobierno considera que tiene “toda la autoridad necesaria”.

Murkowski expresó escepticismo ante ese argumento. Señaló que siguen soldados, aviones y buques de guerra en la región por lo que "no parece que las hostilidades hayan terminado”.

Los republicanos siguen apoyando la guerra, pero la inquietud va en aumento

La dirigencia republicana ha seguido respaldando la guerra con Irán, al argumentar que el cierre del estrecho de Ormuz ejerce más presión económica sobre Irán que sobre Estados Unidos.

“La economía de Irán está con soporte vital. Su liderazgo está eliminado”, indicó el senador John Barrasso, el número dos de los republicanos en la dirigencia, durante un discurso en el pleno el miércoles.

También sostuvo que las resoluciones demócratas solo buscan socavar a Trump. Forzar el tema justo cuando el mandatario llegaba a China para una cumbre “le quitaría el piso”, manifestó Barrasso.

Aun así, los republicanos también están cada vez más inquietos por los altos precios de la gasolina, especialmente a medida que se acercan las elecciones de noviembre.

El senador Mike Rounds, republicano de Dakota del Sur, comentó el miércoles que preferiría que las dos ramas del gobierno resolvieran los asuntos constitucionales en lugar de una votación del Congreso sobre poderes de guerra o una posible impugnación en los tribunales.

Rounds señaló que ambas partes deberían sentarse y decir: “tenemos responsabilidades constitucionales compartidas”.

Los demócratas planean seguir proponiendo votaciones sobre la guerra y ya miran hacia adelante para imponer limitaciones a Trump durante el debate sobre la legislación anual que autoriza y financia a las fuerzas armadas.

El senador Jeff Merkley, demócrata de Oregon y patrocinador de la resolución del miércoles, dijo a los periodistas que cree que hay una “erosión del apoyo, erosión del entusiasmo, un aumento del escepticismo” sobre la guerra entre los republicanos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP