Republicanos de línea dura contra Irán critican propuesta de Trump para poner fin a la guerra

ARCHIVO – El senador republicano por Texas, Ted Cruz, habla en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) en Dallas, el 28 de marzo de 2026. (AP Foto/Gabriela Passos, Archivo) AP

El acuerdo que, según el presidente republicano, estaba “en gran medida negociado”, ha hecho que distintos legisladores, exmiembros del gabinete y analistas conservadores se pregunten en voz alta si los términos, tal como se conocen actualmente, harán que el conflicto haya sido “en vano”.

El senador republicano por Texas, Ted Cruz, afirmó que la decisión del presidente de atacar a Irán fue la “más trascendental” de su segundo mandato y que no debería aflojar ahora.

“Si el resultado de todo eso es que un régimen iraní —todavía dirigido por islamistas que corean ‘muerte a Estados Unidos’— ahora reciba miles de millones de dólares, pueda enriquecer uranio y desarrollar armas nucleares, y tenga control efectivo sobre el estrecho de Ormuz, entonces ese desenlace sería un error desastroso”, escribió Cruz el sábado en X. Se trató de una reacción a la actualización de Trump después de que hablara con los líderes de Israel y otros aliados de Estados Unidos en la región.

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, quien también es cercano a Trump, descalificó cualquier acuerdo que hiciera que Irán fuera percibido como una fuerza dominante en la región y en el que conservara su capacidad de destruir infraestructura petrolera en todo el Golfo.

El senador Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, cuestionó el mérito de un alto el fuego propuesto de 60 días, al señalar que sería un “desastre”.

“¡Todo lo logrado por la Operación Furia Épica sería en vano!”, expresó el senador republicano por Mississippi.

Trump dice que tomará tiempo “hacerlo bien”

El presidente, quien ha dicho que solo hace buenos acuerdos y detesta que lo vean como si no tuviera la ventaja en ninguna negociación, desestimó las objeciones a un acuerdo que, según afirmó, “ni siquiera está totalmente negociado”.

“Así que no escuchen a los perdedores, que critican algo de lo que no saben nada”, señaló en su plataforma de redes sociales.

Trump sostuvo que el acuerdo que él y sus representantes están elaborando es “EXACTAMENTE LO OPUESTO” a un pacto nuclear que Irán aceptó durante el gobierno demócrata de Barack Obama. El actual mandatario se retiró de ese acuerdo y ha intentado concretar uno nuevo.

“Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!”, afirmó Trump.

Añadió que el bloqueo militar de Estados Unidos a los puertos iraníes se mantendría “plenamente vigente y en efecto hasta que se alcance, se certifique y se firme un acuerdo”.

También hubo algo de respaldo a Trump desde el Capitolio.

El senador republicano de Kentucky, Rand Paul, que a menudo ha sido una molestia para el presidente, defendió el enfoque de la Casa Blanca.

“La guerra prácticamente siempre termina con negociaciones”, escribió Paul en X. “Los críticos de las negociaciones de paz del presidente Trump deberían darle el espacio para encontrar una solución donde Estados Unidos sea Primero”.

Según la propuesta, la guerra llegaría a su fin e Irán reabriría el estrecho y renunciaría a su reserva de uranio altamente enriquecido; los detalles y los plazos se definirían durante una ventana posterior de 60 días, dijeron funcionarios regionales a The Associated Press el domingo.

Los críticos plantean objeciones a medida que se conocen detalles

Las encuestas muestran que la guerra, que comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, es impopular entre el público estadounidense y les ha costado a los contribuyentes de Estados Unidos al menos 29.000 millones de dólares hasta este mes. Trece militares han muerto durante la operación.

Inicialmente, Trump dijo que la guerra terminaría en 4 a 6 semanas, pero el enfrentamiento continúa. El cierre del estrecho por parte de Irán, por el que transita alrededor del 20% de los suministros energéticos mundiales, ha sacudido la economía global y ha hecho subir los precios de la gasolina y otros bienes.

Mike Pompeo, uno de los secretarios de Estado del primer mandato de Trump, sostuvo el sábado que el acuerdo le parecía el mismo que el de la era Obama del que Trump se retiró.

“No es Estados Unidos Primero ni de lejos”, dijo Pompeo en X, lo que provocó una réplica cargada de palabrotas por parte de Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca.

John Bolton, asesor de seguridad nacional en el primer mandato de Trump, que se ha convertido en crítico del presidente, afirmó que los detalles del plan parecían favorecer al gobierno iraní.

“Si los reportes de prensa sobre el inminente acuerdo con Irán son correctos, los ayatolás habrán obtenido una importante victoria”, escribió Bolton el domingo en X. “Volverán al camino hacia las armas nucleares, apoyando el terrorismo global y reprimiendo a su propio pueblo”.

Rubio dice que un Irán con armas nucleares “no va a ocurrir”

El secretario de Estado Marco Rubio rechazó esas críticas el domingo durante una misión diplomática en India, al decirles a los reporteros en una conferencia de prensa que ningún presidente ha sido más duro contra Irán que Trump.

“Su compromiso con ese principio de que nunca tendrán un arma nuclear no debería ser cuestionado por nadie”, afirmó Rubio. “Y la idea de que de alguna manera este presidente, dado todo lo que ya ha demostrado que está dispuesto a hacer, vaya a aceptar un acuerdo que, al final, termine poniendo a Irán en una posición más fuerte en lo que respecta a sus ambiciones nucleares es absurda. Eso simplemente no va a ocurrir”.

El representante republicano de Kentucky, Thomas Massie, un antagonista de Trump que había impulsado leyes para restringir la capacidad del presidente de hacer la guerra contra Irán, dijo el domingo a “Meet the Press” de NBC que, aunque los términos aún no se conocen por completo, “si Lindsey Graham y Ted Cuz perdieron el control anoche, yo diría que probablemente es un acuerdo bastante bueno”.

Massie dejará el Congreso en enero tras desatar la ira de Trump y perder la primaria republicana la semana pasada frente a un rival respaldado por el mandatario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP