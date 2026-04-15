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Republicanos del Senado de EEUU rechazan frenar la guerra de Trump en Irán

WASHINGTON (AP) — El Senado de Estados Unidos, liderado por los republicanos, rechazó el miércoles el más reciente intento demócrata de frenar la guerra del presidente Donald Trump en Irán, al desestimar una resolución que exigiría que Washington retirara sus fuerzas del conflicto hasta que el Congreso autorice nuevas acciones.

La votación, con 47 votos a favor y 52 en contra, fue la cuarta vez este año que el Senado vota para ceder sus facultades de guerra al presidente en un conflicto que, según los demócratas, es ilegal e injustificado. Los republicanos afirman que, por ahora, mantendrán su confianza en el liderazgo de Trump en tiempos de guerra, citando las capacidades nucleares de Irán y lo mucho que está en juego si se produce una retirada. Pero los legisladores del Partido Republicano también están ansiosos por que el conflicto termine, y puede que no se plieguen al poder ejecutivo indefinidamente.

Algunos republicanos ya han dejado claro que están atentos a futuras votaciones que podrían convertirse en una prueba importante para el presidente si la guerra se prolonga.

En virtud de la Ley de Poderes de Guerra de 1973, el Congreso debe declarar la guerra o autorizar el uso de la fuerza en los primeros 60 días a partir de su inicio, un plazo que vencerá a finales de este mes. La ley contempla una posible prórroga de 30 días de ese límite, pero los legisladores han dejado claro que quieren que el gobierno presente pronto un plan para el fin del conflicto.

Tras el plazo de 60 o 90 días, “es hora de decidirse”, manifestó el senador republicano de Carolina del Norte Thom Tillis.

“Creo que la administración haría bien en elaborar lo que sería una autorización del uso de la fuerza militar bien fundamentada y una estrategia de financiación”, añadió el senador.

La senadora republicana por Alaska, Lisa Murkowski, ha hablado con colegas sobre la elaboración de una resolución que autorice la guerra más allá de ese periodo. Los senadores republicanos John Curtis, de Utah, y Susan Collins, de Maine, también han dicho que les gustaría ver una acción por parte del Congreso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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