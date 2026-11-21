La ofensiva militar se desarrolló en Mapiripán, departamento del Meta, en contra de la estructura “44 Antonio Ricaurte”, señaló el mandatario en su cuenta de X. Esa facción pertenece a las disidencias comandadas por uno de los más buscados de Colombia, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”.

De acuerdo con el balance entregado por el jefe de Estado, cinco hombres de ese grupo armado ilegal murieron y se decomisaron dos embarcaciones, armamento y municiones de diferentes calibres, un equipo de campaña, un teléfono satelital y celulares.

El bombardeo ocurre tras una ola de violencia en varios puntos del país andino donde ataques perpetrados con drones acondicionados con explosivos han dejado más de una decena de muertos, incluidos civiles, en las últimas semanas.

“Cada ataque de los narcoterroristas contra nuestra Fuerza Pública o la población civil tendrá una respuesta cada vez más contundente”, subrayó De la Espriella.

Las disidencias de las desaparecidas FARC están integradas por quienes no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Estado en 2016 o se rearmaron años después del acuerdo. Una de las más grandes es la denominada Estado Mayor Central, liderada por “Mordisco”.

Más tarde, el gobernante informó en la misma red social que tres toneladas de clorhidrato de cocaína pertenecientes al cártel de drogas Clan del Golfo fueron descubiertas e incautadas en La Guajira, en el Caribe colombiano.

La droga valorada en 101 millones de dólares estaba escondida en una bodega cerca del mar y tenía como destino Estados Unidos, señaló el mandatario. El cargamento equivale a unos 7,5 millones de dosis, indicó.

En la operación participó la policía antinarcóticos en coordinación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Naciones Unidas ubica a Colombia entre los mayores productores de droga del mundo y, según su informe de mediados de año, registraba un área sembrada con hoja de coca —materia prima de la cocaína— de 261.000 hectáreas en 2024, un 3,5% más que el año previo.

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FUENTE: AP