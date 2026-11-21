El sismo ocurrió la noche del viernes en los Andes peruanos, 9 kilómetros al noreste del distrito Carhuamayo en la región de Junín, y tuvo una profundidad de 108 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

En la misma zona, el servicio estadounidense reportó a las 00:12 horas del sábado una réplica de 5 grados de magnitud, con una profundidad de 110 kilómetros, sin que las autoridades hayan reportado afectados o daños sobre este segundo movimiento.

De acuerdo con declaraciones del jefe del Instituto de Defensa Civil (INDECI), Luis Vásquez, a la radiodifusora Exitosa, 15 personas resultaron contusas o con heridas, de las cuales tres han sido dadas de alta.

En cuanto a las afectaciones materiales, 127 estructuras han sufrido daños, entre ellas cuatro viviendas que fueron destruidas, y centros de salud, iglesias y una universidad con grietas, agregó Vásquez.

Más temprano, en declaraciones al medio de comunicación RPP noticias, el jefe del INDECI detalló que se canaliza ayuda humanitaria para los damnificados, cuyas viviendas colapsaron.

“Han sido de material rústico y ante un movimiento sísmico estas viviendas no resisten”, comentó.

Vásquez instó a la población a prepararse ante este tipo de fenómenos naturales y contar con una mochila de emergencia ya que el país se encuentra en una zona de alta sismicidad.

El sismo del viernes fue sentido en las provincias de Junín, Huánuco, Pucallpa, Pasco, Ica e incluso en la capital Lima, donde los vecinos salieron a las calles.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico donde ocurren la mayoría de los terremotos del mundo.

En agosto, un terremoto de magnitud 6,7 en los Andes peruanos dejó dos personas heridas y dañó varias viviendas, centros de salud y escuelas, mientras que, en julio, un sismo de magnitud 5,5 en la región de Junín provocó seis muertos y 30 heridos.

FUENTE: AP