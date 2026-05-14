Renuncia jefe de la Patrulla Fronteriza de EEUU en cambio más reciente entre agencias de inmigración

El director de la Patrulla Fronteriza Michael Banks en Sunland Park, Nuevo México, cerca de la frontera con México, el 3 de febrero del 2025. (AP foto/Andres Leighton) AP

La decisión de Michael Banks, anunciada en una entrevista con Fox News y confirmada posteriormente por el Departamento de Seguridad Nacional, es el más reciente remezón en el liderazgo de los funcionarios que implementan la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump y se produce mientras el gobierno republicano parece estar recalibrando su enfoque.

“Simplemente es el momento”, dice Banks en un reporte del sitio web de Fox News. “Siento que volví a encarrilar el barco, de la frontera menos segura, desastrosa y caótica, a la frontera más segura que este país haya visto”, manifestó.

En un comunicado, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Rodney Scott agradeció a Banks por su servicio “durante uno de los periodos más desafiantes para la seguridad fronteriza”.

No estaba claro quién reemplazará a Banks. Dirigía una agencia en la primera línea de la campaña de deportaciones masivas lanzada por el gobierno pero mantuvo un perfil más bajo que otros funcionarios, como Gregory Bovino, un comandante ya retirado que se convirtió en el rostro público de las operaciones en ciudades.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) es una de las agencias federales que participó desde el año pasado en una serie de operativos de control migratorio, realizados principalmente en ciudades gobernadas por demócratas y un esfuerzo que provocó un aumento de arrestos y derivó en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a manos de agentes federales de inmigración.

La renuncia de Banks ocurre dos meses después de que Markwayne Mullin, exsenador republicano por Oklahoma, se convirtiera en secretario de Seguridad Nacional. El Departamento de Seguridad Nacional supervisa a la CBP y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, también conocido como ICE.

Banks deja el cargo al mismo tiempo que el ICE también atraviesa una transición de liderazgo. Todd Lyons, el director interino de esa agencia, se marchará este mes y será reemplazado por David Venturella, quien trabajó durante años para contratistas privados antes de regresar al servicio público.

La CBP fue creada en 2003 y se encarga de regulaciones aduaneras, migratorias y agrícolas para asegurar las fronteras de Estados Unidos.

Banks regresó a la Patrulla Fronteriza el año pasado tras una larga carrera en la agencia que nunca lo llevó a sus rangos superiores. Su figura cobró relevancia como zar fronterizo del gobernador Greg Abbott, republicano de Texas, durante un periodo en el que los cruces ilegales alcanzaron máximos históricos y el estado lanzó una represión anti-inmigración de miles de millones de dólares que derivó en disputas con el gobierno de Biden.

Banks mantuvo un perfil relativamente discreto mientras los arrestos por cruces ilegales se desplomaron a sus niveles más bajos desde mediados de la década de 1960, una tendencia que comenzó hacia el final de ese gobierno demócrata.

Banks no apareció públicamente este mes en Phoenix en la conferencia "Border Security Expo", un evento en que funcionarios del gobierno actualizan a contratistas sobre el estado de la frontera. Scott, quien era el supervisor de Banks, es un aliado cercano del zar fronterizo de Trump, Tom Homan, y ha actuado más como el rostro público de la agencia.

En la entrevista con Fox News, Banks declaró que, después de 37 años, “es momento de disfrutar de la familia y la vida”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP