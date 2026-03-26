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Renovados Mets sacan a Skenes en la primera entrada y vencen 11-7 a Piratas

NUEVA YORK (AP) — Brett Baty conectó un triple con las bases llenas y los Mets de Nueva York sacaron del juego a Paul Skenes en la primera entrada de su peor apertura en las Grandes Ligas, para vencer el jueves 11-7 a los Piratas de Pittsburgh en su juego inaugural de la temporada en el Citi Field.

Carson Benge de los Mets de Nueva York celebra tras batear un jonrón en la sexta entrada del día inaugural ante los Piratas de Pittsburgh el jueves 26 de marzo del 2026. (AP Foto/Angelina Katsanis)
Carson Benge de los Mets de Nueva York celebra tras batear un jonrón en la sexta entrada del día inaugural ante los Piratas de Pittsburgh el jueves 26 de marzo del 2026. (AP Foto/Angelina Katsanis) AP

Carson Benge conectó un jonrón en el primer partido de su carrera, enlazando cuadrangulares consecutivos con el venezolano Francisco Álvarez, mientras que Freddy Peralta (1-0) ganó en su debut con los Mets.

Brandon Lowe conectó dos jonrones y el también recién llegado a los Piratas Ryan O'Hearn se voló la barda, pero el pitcheo y la defensa de Pittsburgh fueron espantosos en un inicio decepcionante.

El jardinero dominicano Oneil Cruz pifió jugadas consecutivas en la primera entrada, lo que ayudó a los Mets a anotar cinco carreras ante un sorprendentemente ineficaz Skenes (0-1). El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional del año pasado fue retirado después de conseguir apenas dos outs en 37 lanzamientos, la salida más corta de sus 56 aperturas en las Grandes Ligas.

Por los Piratas, los dominicanos Oneil Cruz de 5-1 con una anotada, Marcell Ozuna de 4-0.

POr los Mets,el puertorriqueño Francisco Lindor de 2-0 con tres carreras anotadas. Los dominicanos Juan Soto de 4-2 con una anotada y una empujada, Jorge Polanco de 3-1 con una anotada y una remolcada. El cubano Luis Robert Jr. de 4-2 con una anotada y dos impulsadas. El venezolano Álvarez de 4-2 con dos anotadas y una remolcada.

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