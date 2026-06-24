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Renard está dispuesto a mantenerse como técnico de Túnez tras un caótico paso por el Mundial

KANSAS CITY (AP) — Hervé Renard, entrenador de la selección de Túnez, está abierto a la posibilidad de permanecer al frente del programa de la nación africana una vez que concluya su participación en el Mundial.

El entrenador de la selección de Túnez, Herve Renard, durante el partido ante Japón por el Grupo F del Mundial, el sábado 20 de junio de 2026, en Monterrey, México. (AP Foto/Matias Delacroix)
El entrenador de la selección de Túnez, Herve Renard, durante el partido ante Japón por el Grupo F del Mundial, el sábado 20 de junio de 2026, en Monterrey, México. (AP Foto/Matias Delacroix) AP

El francés, de 57 años, se encontraba en Senegal siguiendo el torneo cuando Túnez despidió abruptamente a su entrenador, Sabri Lamouchi, luego de caer 5-1 ante Suecia. Con el equipo sumido en el caos, se le pidió a Renard que tomara las riendas de las Águilas de Cartago por el resto del certamen, iniciando con una derrota de 4-0 ante Japón la semana pasada y concluyendo con el partido del jueves por la noche contra Holanda.

“Estoy abierto a cualquier conversación. Estoy listo para, ya saben, escuchar el proyecto", subrayó Renard el miércoles, "pero no es para lo que estoy aquí”.

Con las derrotas ante Suecia y Japón, Túnez quedó sin ninguna posibilidad de avanzar a la ronda de eliminación directa. Es la primera selección en perder cada uno de sus dos primeros encuentros del Mundial por al menos cuatro goles desde Grecia en 1994.

“Nos preparamos para el partido con Japón lo mejor posible”, afirmó. “No estoy acostumbrado a buscar excusas, ni a culpar ni a señalar a los demás. Asumo estas responsabilidades y, después de lo de Japón, sentí un poco de vergüenza y me dio pena, en especial con los tunecinos.

“Concentrémonos en el próximo partido e intentemos encontrar algo difícil de alcanzar”, añadió.

Holanda y Japón tienen cuatro puntos cada uno en el Grupo F, lo que hace que el duelo ante los holandeses tenga un enorme peso.

“El grupo sigue fuerte. Sigue unido”, dijo el portero tunecino Aymen Dahmen sobre su equipo. “Lo único que necesitamos es asumir nuestras responsabilidades. Todos tienen que ser responsables”.

Renard ha entrenado a varias selecciones en África, incluidas Zambia, Angola, Costa de Marfil y Marruecos. También tuvo dos etapas con Arabia Saudí, donde ayudó a la clasificación del conjunto al Mundial antes de ser despedido en abril pasado, a pocos meses del inicio del certamen.

El acuerdo de Renard con Túnez termina al concluir el partido del jueves, al menos por el momento.

“Necesitamos terminar esta competición de la mejor manera posible”, señaló. “El fútbol exige orgullo, incluso cuando la situación es complicada, y hay que, ya saben, afrontar estas situaciones con dignidad, hasta el final. Y espero que mantengamos ese orgullo y esa dignidad mañana cuando juguemos contra este gran equipo de Holanda”.

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El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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