Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Gaza y Cisjordania, habla al llegar al Aeropuerto Internacional Benito Juárez en Ciudad de México, el sábado 28 de noviembre de 2026. (AP Foto/Martin Silva Rey) AP

Francesca Albanese, una abogada italiana designada por la ONU para investigar de manera independiente abusos contra los palestinos, es una de las críticas más severas de Israel y acusa al gobierno israelí de cometer genocidio en su guerra contra Hamás en Gaza, una imputación que Israel rechaza. Su empeño por exigir responsabilidades a Israel y a sus aliados la ha convertido en blanco del gobierno del presidente Donald Trump, que la ha acusado de antisemitismo y le ha impuesto sanciones que suelen reservarse para terroristas y narcotraficantes.

En la puerta de llegadas del aeropuerto de Ciudad de México, varias decenas de activistas recibieron a Albanese con flores y carteles pintados a mano, coreando consignas propalestinas, rasgueando guitarras y golpeando tambores. A sus pies desplegaron una gran bandera palestina cuando salió por las puertas corredizas, con aspecto cansado pero resuelto.

Describió como repugnante el trato que recibió en Costa Rica, diciendo que el gobierno ni siquiera la llamó mientras estaba varada en el aeropuerto.

“Yo lo sé, que en esta región se siente mucho la presión de los vecinos”, dijo, dando a entender que Estados Unidos había presionado a Costa Rica para que le negara la entrada.

Según Claudio Albertani, profesor de Historia en Ciudad de México que estuvo entre quienes la recibieron en el aeropuerto de Ciudad de México, lo que le hicieron en Costa Rica es una señal de la decadencia y de la tristeza de esta época, que se inclina ante los gobiernos imperiales.

Agentes de inmigración detuvieron a Albanese el jueves cuando llegó en un vuelo procedente de París, al señalar que era objeto de una alerta internacional por presuntos vínculos con el terrorismo y que representaba un riesgo para la seguridad nacional. No dijeron quién emitió la alerta ni aportaron pruebas.

Albanese pidió que se investigue si la prohibición estaba vinculada a las sanciones que el gobierno de Trump le impuso el año pasado, ante acusaciones de que trabajaba con la Corte Penal Internacional para impulsar casos penales contra ciudadanos israelíes y estadounidenses. Las sanciones le prohibieron ingresar a Estados Unidos y utilizar bancos estadounidenses.

Para cuando aceptó su doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica mediante videollamada desde el aeropuerto, la Sala Constitucional de Costa Rica había emitido una orden que impedía a los funcionarios deportarla mientras revisaba un recurso legal presentado en su nombre.

A última hora del viernes, el tribunal le permitió salir del aeropuerto para descansar en un hotel antes de su vuelo a México. La prohibición de entrada se mantuvo, pero pudo salir por sus propios medios en lugar de ser obligada a subir a un avión de regreso a París.

Los fallos enfrentaron al tribunal con el gobierno de derecha de Costa Rica, estrechamente alineado con el gobierno de Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Rodrigo Chaves, un expresidente que ahora integra el gabinete de su sucesora elegida a dedo, la presidenta Laura Fernández, lo calificó como “una nueva usurpación de un poder judicial cada vez más arbitrario”.

Albanese instó a los costarricenses a defender sus tribunales.

“Ustedes tienen algo extremadamente precioso, un efectivo e independiente Poder Judicial”, afirmó en el video. “Tienen este regalo y tienen que protegerlo; y luego tienen la libre academia, ambos son valiosos, y ambos están bajo ataque”.

La condena a la decisión de impedir el ingreso de Albanese se multiplicó dentro y fuera de Costa Rica. Tres expresidentes costarricenses, entre ellos el premio Nobel de la Paz Óscar Arias, criticaron la medida. La Defensoría de los Habitantes del país señaló que retenerla en el aeropuerto evidenció la “ignorancia” de los funcionarios sobre su inmunidad como experta de la ONU, que la protege de la detención y el arresto.

“Esto es difícil de conciliar con el compromiso histórico de Costa Rica con los derechos humanos”, expresó Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos. Amnistía Internacional calificó las acciones del gobierno como “vergonzosas”.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, elogió la medida y sugirió en X que Albanese enfrentaba consecuencias por usar su mandato de la ONU para difundir “vil propaganda” sobre Israel.

En Ciudad de México, Albanese insistió en que no quería que su calvario eclipsara el sufrimiento en Gaza.

“Estoy aquí para hablar de Palestina”, dijo. “Si la noticia soy yo, no habré tenido éxito”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP