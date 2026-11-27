ARCHIVO - Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, interviene durante la V Conferencia Mundial sobre Economía Creativa celebrada en Yakarta (Indonesia) el 22 de octubre de 2026. (Foto AP/Tatan Syuflana, archivo) AP

Las autoridades de Migración de Costa Rica le impidieron a Albanese el ingreso al país la noche del jueves, con el argumento de que sobre ella pesa una “alerta” internacional por presuntos vínculos con actos terroristas y de que su presencia implica riesgos para la seguridad nacional.

La relatora de nacionalidad italiana llegó a Costa Rica invitada por la Universidad de Costa Rica, la principal casa de estudios estatal, que este viernes tenía programado entregarle un doctorado honoris causa.

Ante el impedimento de ingreso al país, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia recibió un recurso de habeas corpus a favor de Albanese —sin que el tribunal haya informado quién lo presentó— ante lo cual ordenó preliminarmente que la funcionaria permanezca donde se encuentra en estos momentos y otorgó a la Dirección de Migración 24 horas para explicar los motivos de su medida.

Mientras este recurso se resuelve, Albanese se mantiene en una sala del aeropuerto. Desde ahí participó mediante videollamada del acto en el que se le otorgó la distinción académica que fue recibida por una de sus asistentes, quien sí pudo ingresar al país.

Albanese dijo en su discurso que la decisión de la Dirección de Migración podría estar relacionada con las sanciones que le ha impuesto la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Me indigna profundamente que el gobierno costarricense haya difundido informaciones falsas que me vinculan con el terrorismo. Defender los derechos humanos no es terrorismo y el gobierno responderá por estas insinuaciones como debe ser en un Estado de derecho”, dijo Albanese.

La relatora reprochó la complicidad del gobierno costarricense con las políticas israelíes dirigidas al pueblo palestino.

Costa Rica, más cerca de Israel

En el gobierno de Rodrigo Chaves (2022-2026) y en el de Laura Fernández que se inició este año, Costa Rica ha estrechado su acercamiento a Israel. El país centroamericano se ha abstenido de votar en Naciones Unidas resoluciones que condenan la ocupación israelí y tiene pendiente la aprobación legislativa de un Tratado de Libre Comercio con Israel.

Fernández no se ha pronunciado sobre la situación de la relatora, pero sí lo hizo su ministro de la Presidencia y expresidente del país, Rodrigo Chaves, en sus redes sociales.

“Una nueva usurpación de un poder judicial cada vez más arbitrario, usurpador de competencias de los otros dos poderes y ahora protector de extranjeros con alertas internacionales por vínculos con ¡ACTOS TERRORISTAS!””, dijo Chaves sobre el recurso de habeas corpus que frenó la expulsión de Albanese.

La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica reprochó por su lado a las autoridades de Migración que hayan aplicado un rechazo “automático” a Albanese, sin analizar su caso y su inmunidad como relatora de Naciones Unidas.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, también se manifestó “profundamente preocupado” por la denegación de entrada a la funcionaria en Costa Rica.

Albanese es una investigadora de gran prestigio que analiza las violaciones de los derechos humanos en los territorios palestinos y forma parte de un grupo de expertos seleccionados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este grupo presenta informes a dicho consejo con el fin de supervisar la situación de los derechos humanos en diversos países y el cumplimiento a nivel mundial de derechos específicos.

En julio de 2025 fue sancionada por Estados Unidos a causa de su labor y sus duras críticas a las políticas estadounidenses e israelíes durante la guerra de Gaza, lo que, según el secretario de Estado Marco Rubio, equivalía a una “campaña de guerra política y económica contra Estados Unidos e Israel”.

FUENTE: AP