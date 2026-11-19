ARCHIVO – Una bandera de Reino Unido ondea detrás de una de la Unión Europea, fuera del Parlamento, en Londres, el miércoles 19 de octubre de 2022. (AP Foto/Alberto Pezzali, Archivo) AP

El primer ministro Andy Burnham se reunirá el viernes con los principales funcionarios de la UE en Bruselas para una cumbre que el líder británico ha calificado como un paso hacia la reparación de una década de daños desencadenados por la votación realizada en 2016 para abandonar el bloque.

“El Brexit que nos dieron no ha funcionado. Hemos perdido más de lo que ganamos”, afirmó Burnham esta semana. Ha dicho que todas las opciones deberían estar sobre la mesa para las relaciones futuras, incluida la de reincorporarse al bloque, conformado actualmente por 27 países.

Burnham ha subrayado que revertir el Brexit es solo un posible desenlace y que está lejos de ser inminente. Requeriría el respaldo no solo de los votantes británicos, sino también de una desconfiada UE.

Aun así, el primer ministro británico ha roto el código de silencio de una década de los gobiernos británicos sobre la opción de volver a unirse.

La mayoría de los economistas coincide en que el Brexit ha perjudicado a la economía británica al levantar barreras al comercio con los países vecinos, pero los políticos británicos se han mostrado cautelosos a la hora de reabrir un doloroso debate. Ambos bandos recuerdan la ira y la polarización de la campaña del referéndum y las ásperas negociaciones del divorcio que siguieron antes de la ruptura definitiva en 2020.

La cumbre UE-Reino Unido del viernes es apenas la segunda desde que el país se convirtió en el primero en abandonar el mayor bloque comercial del mundo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escribió en redes sociales que quería que fuera “una cumbre de ambición y resultados concretos. Más oportunidades para los jóvenes. Un comercio agroalimentario más fácil. Y una cooperación más sólida en seguridad económica”.

Se espera que ambas partes firmen un acuerdo comercial de alimentos y bebidas, un pacto sobre comercio de emisiones y un plan para permitir que los jóvenes trabajen durante periodos limitados en Reino Unido y en la UE. Burnham sostiene que los acuerdos podrían añadir un modesto 0,4% a la economía británica.

Unos vínculos aún más estrechos, y un mayor impulso económico, exigirían que Burnham rompiera el compromiso asumido por Keir Starmer, su predecesor como líder del Partido Laborista y primer ministro, de no reincorporarse a la unión aduanera del bloque sin aranceles ni al mercado único sin fricciones, ni de restablecer la libre circulación para los ciudadanos de la UE hacia Reino Unido.

Burnham dice que expondrá opciones para la relación a largo plazo entre su país y la UE en los próximos meses, pero que no irá más allá de los límites fijados por Starmer antes de las próximas elecciones nacionales, que deben celebrarse a más tardar en 2029.

“No hay prisa”, declaró Burnham a Sky News el martes. “Las líneas rojas del manifiesto laborista se mantendrán. Y el público británico estará al mando de lo que venga después”.

Algunos piden a Burnham que someta a votación el reingreso en la UE

Pero algunos miembros del Partido Laborista presionan para ir más lejos. El legislador David Lammy, que fue secretario de Exteriores y viceprimer ministro en el mandato de Starmer, dijo que el gobierno debería hacer que el reingreso en la UE forme parte de su plataforma para las próximas elecciones.

Lammy afirmó que “la posición de Reino Unido se vio disminuida” cuando cortó lazos con sus vecinos europeos.

“Esta es la era en la que las potencias medianas se unen para impulsar cambios”, manifestó el miércoles en una reunión en el centro de estudios Chatham House.

“No tiene sentido” que Reino Unido vaya por su cuenta, añadió. “Nunca lo tuvo”.

Otras personas temen que las posibilidades de un debate nacional sereno y razonado sobre un tema cargado de emoción sean escasas.

Ya han surgido nuevos grupos de campaña a favor y en contra de la UE, respaldados por veteranos de las batallas de 2016. El exministro del gabinete conservador Michael Gove, partidario del grupo “Stay Out” (“Mantenerse fuera”), dijo que reincorporarse “significaría devolver el control de nuestras leyes, fronteras, dinero y comercio, y pagar bastante más por la membresía de lo que pagábamos antes”.

Los defensores del Brexit intensifican las advertencias sobre la intromisión de Bruselas, incluida la afirmación de que el nuevo acuerdo comercial de alimentos implicará una prohibición de las papas fritas con sabor a tocino ahumado, tan queridas por los británicos.

En respuesta, el gobierno de Burnham aseguró a la gente que “los sabores ahumados en las patatas fritas, las salsas y las sopas seguirán en los estantes de los supermercados de Reino Unido”.

La UE observa con cautela los movimientos británicos

La UE ha acogido con satisfacción el tono más cálido de Reino Unido, y algunos líderes nacionales, como el presidente francés Emmanuel Macron, han dicho que verían con buenos ojos su regreso al redil.

La guerra en Ucrania y la indudable fortaleza militar de Reino Unido acercan de nuevo a ambas partes, y para la UE, la cumbre ofrece una oportunidad para hablar de una cooperación más sólida en seguridad y defensa y de la lucha contra la migración irregular.

Pero las heridas siguen abiertas, y los funcionarios de la UE se han mostrado reacios a alentar conversaciones sobre el reingreso de Reino Unido. Están cansados tras lidiar con las cambiantes demandas de siete primeros ministros británicos durante la última década.

Sonja Hyland, embajadora de Irlanda en Londres, dijo que cuando Reino Unido votó por el Brexit, “había una falta de claridad sobre lo que eso significaba exactamente”. Añadió que, si el país quiere reabrir negociaciones, debe “tomar una decisión clara sobre lo que quiere”.

Simon Usherwood, profesor de política y estudios internacionales en la Open University, duda que la política británica esté lista para mantener una conversación madura sobre el “proceso lento y doloroso” de rehacer la relación del país con la UE.

“Todo esto requiere un debate informado y educado sobre lo que implica, lo que la UE podría querer y aceptar, cuáles serán los costos y beneficios de cualquier opción”, explicó. “Y todavía no estoy seguro de que estemos en ese punto. En realidad, estoy bastante seguro de que no estamos en ese punto”.

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El periodista de The Associated Press Lorne Cook contribuyó a este despacho desde Bruselas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP