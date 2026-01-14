americateve

Reino Unido suaviza sus controversiales planes para exigir tarjetas de identificación digital

LONDRES (AP) — El gobierno británico ha suavizado sus planes para implementar tarjetas de identificación digital obligatorias, una idea controvertida que había promocionado como una forma de ayudar a controlar la inmigración.

El primer ministro británico, Keir Starmer, habla a los medios durante una visita a un centro familiar en St. Mary's Church Hall en Goldington, Bedfordshire, al norte, de Londres, el jueves 8 de enero de 2026. (Henry Nicholls/Pool Foto via AP) AP

Es el último cambio de política del gobierno de centroizquierda del primer ministro, Keir Starmer, criticado tanto por políticos de la oposición como por legisladores del Partido Laborista que gobierna el país.

Las autoridades confirmaron el miércoles que no será obligatorio para los ciudadanos y residentes mostrar una tarjeta de identificación digital para conseguir un trabajo, abandonando un pilar clave de la política anunciada en septiembre.

“La identificación digital podría ser una forma de demostrar su elegibilidad para trabajar”, junto con otros documentos como pasaportes biométricos, indicó la secretaria de Transporte, Heidi Alexander, a la BBC.

El gobierno dijo que los planes detallados para las tarjetas de identificación digital se "establecerán tras una consulta pública completa que se lanzará en breve".

Starmer anunció en septiembre que "no podrás trabajar en el Reino Unido si no tienes una identificación digital. Es así de simple".

Dijo que el plan ayudaría a reducir la inmigración no autorizada al dificultar que las personas trabajen en la economía sumergida. También afirmó que facilitaría el acceso de las personas a la atención médica, servicios sociales, cuidado de menores y otros servicios públicos.

La idea enfrentó una oposición inmediata, con encuestas que sugieren que el apoyo a la identificación digital se desplomó después de que Starmer respaldara la idea.

Reino Unido no ha tenido tarjetas de identidad obligatorias para ciudadanos corrientes desde poco después de la II Guerra Mundial, y la idea ha sido controversial durante mucho tiempo. Los defensores de los derechos civiles argumentan que infringe la libertad personal y pone en riesgo la información de las personas.

El ex primer ministro Tony Blair intentó introducir tarjetas de identificación biométrica hace dos décadas como una forma de combatir el terrorismo y el fraude, pero el plan fue abandonado tras una fuerte oposición del público y del Parlamento.

Después del último cambio de política, el presidente del opositor Partido Conservador, Kevin Hollinrake, dijo que "la única política consistente de los laboristas es la retirada". La portavoz de los Liberal Demócratas, Lisa Smart, comentó que la oficina de Starmer "a este ritmo, debe estar haciendo pedidos enormes de pastillas para el mareo para hacer frente a todos sus cambios de rumbo".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

