Reino Unido prohíbe donaciones a partidos en criptomonedas para frenar influencia extranjera

El primer ministro británico Sir Keir Starmer sale de 10 Downing Street para asistir a la sesión de preguntas al primer ministro en el Parlamento, en Londres, el miércoles 18 de marzo de 2026. (Ben Whitley/PA vía AP) AP

Starmer dijo a los legisladores que “actuaremos con determinación para proteger nuestra democracia” contra injerencias externas. “Eso incluirá una moratoria sobre todas las donaciones políticas realizadas a través de criptomonedas”, señaló durante la sesión semanal de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes.

La medida podría suponer un golpe financiero para el partido de extrema derecha Reform UK. La formación, liderada por Nigel Farage, es una de las pocas en Reino Unido que acepta donaciones en criptomonedas.

El gobierno también indicó que impondrá un tope anual de 100.000 libras (134.000 dólares) a las donaciones de votantes británicos que viven en el extranjero. Reform ha recibido 12 millones de libras en el último año de Christopher Harborne, un empresario británico radicado en Tailandia, según cifras de la Comisión Electoral.

El líder adjunto de Reform UK, Richard Tice, afirmó que el gobierno intentaba “frenar el increíble avance de Reform”.

El partido ocupa apenas ocho de los 650 escaños en la Cámara de los Comunes, pero encabeza de forma constante las encuestas de opinión por encima del gobernante Partido Laborista de Starmer y de los Conservadores, principal fuerza de oposición.

Tice declaró a la cadena GB News que “las criptomonedas son una forma perfectamente legítima de invertir, de obtener ingresos dentro de la ley”.

Reino Unido ha impuesto estrictos límites sobre cuánto pueden gastar los partidos políticos en las elecciones, pero pueden aceptar donaciones ilimitadas, siempre que los donantes sean votantes del Reino Unido o empresas registradas en el país.

En un informe publicado el miércoles, el ex alto funcionario Philip Rycroft expresó su preocupación por que las donaciones en moneda digital no rastreable podrían “utilizarse como vehículo para canalizar dinero extranjero hacia el sistema político en el Reino Unido”.

En diciembre, el gobierno encargó a Rycroft que revisara la injerencia financiera extranjera en la política tras varios incidentes de alto perfil, entre ellos el encarcelamiento del antiguo político de Reform UK Nathan Gill por aceptar sobornos para hacer declaraciones prorrusas ante el Parlamento Europeo.

Rycroft señaló que “actualmente se desconoce el número de donaciones realizadas en criptoactivos” y recomendó que las donaciones en criptomonedas se prohíban de manera temporal hasta que la regulación se ponga al día con la tecnología.

Los cambios anunciados por Starmer deben ser aprobados por el Parlamento, pero se aplicarán con carácter retroactivo para que entren en vigor el miércoles, informó el gobierno.

El gobierno de centroizquierda de Starmer ya había presentado otras medidas que, según sus afirmaciones, reforzarán la democracia, entre ellas endurecer las normas sobre donaciones corporativas a los partidos políticos y reducir la edad de voto de 18 a 16 años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP