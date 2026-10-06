americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Reino Unido arresta a un británico por sospecha de terrorismo en base aérea de EEUU

LONDRES (AP) — La policía británica arrestó el martes en Londres a un británico de 22 años, bajo sospecha de un delito de terrorismo, por un incidente de seguridad en una base aérea militar en Inglaterra operada por Estados Unidos que las autoridades han vinculado con Irán.

La Policía Antiterrorista informó que el hombre fue detenido en la zona de Westminster, en el centro de Londres, bajo sospecha de preparación de actos terroristas.

El arresto es el séptimo en relación con un presunto complot contra la base RAF Fairford, en el oeste del Reino Unido, que ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses para atacar a Irán.

Otros seis hombres fuero liberados bajo fianza mientras continúa la investigación.

Decenas de residentes fueron evacuados de sus hogares cerca de la base a primera hora del 27 de septiembre, mientras agentes armados de la policía y expertos militares antibombas irrumpían en la zona rural. Posteriormente, la policía indicó que encontró una cantidad de un acelerante —gasolina— en tres furgonetas vinculadas a los cinco sospechosos, pero ningún explosivo.

El primer ministro Andy Burnham declaró que el Reino Unido ve “indicios sólidos” de que Irán tuvo algún papel en el incidente.

Vicki Evans, coordinadora nacional de la policía antiterrorista, señaló que los detectives “siguen varias líneas de investigación” y que “mantienen su compromiso de investigar todos los posibles enfoques”.

_________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP)

"Luché por mi vida": Piloto indio, aclamado como héroe, recuerda el ataque en la cabina de FlyDubai

Destacados del día

CUBA ABRE LA PUERTA A IMPORTACIONES COMERCIALES: particulares podrán entrar mercancía pagando en dólares

CUBA ABRE LA PUERTA A IMPORTACIONES COMERCIALES: particulares podrán entrar mercancía pagando en dólares

ESTOS SON LOS 10 CUBANOS MÁS BUSCADOS POR EL FBI EN EE.UU.

ESTOS SON LOS 10 CUBANOS MÁS BUSCADOS POR EL FBI EN EE.UU.

DÍAZ-CANEL FUERA: exigencia de EEUU habría frenado conversaciones de Marco Rubio con El Cangrejo

"DÍAZ-CANEL FUERA": exigencia de EEUU habría frenado conversaciones de Marco Rubio con "El Cangrejo"

Arrestan a un cubano tras hallar miles de gallos de pelea en una finca de MIAMI

Arrestan a un cubano tras hallar miles de gallos de pelea en una finca de MIAMI

TRAGEDIA EN LA TROPICAL: joven muere tras presunta estampida durante multitudinario concierto en La Habana

TRAGEDIA EN LA TROPICAL: joven muere tras presunta estampida durante multitudinario concierto en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter