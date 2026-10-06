Reino Unido arresta a un británico por sospecha de terrorismo en base aérea de EEUU

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La Policía Antiterrorista informó que el hombre fue detenido en la zona de Westminster, en el centro de Londres, bajo sospecha de preparación de actos terroristas.

El arresto es el séptimo en relación con un presunto complot contra la base RAF Fairford, en el oeste del Reino Unido, que ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses para atacar a Irán.

Otros seis hombres fuero liberados bajo fianza mientras continúa la investigación.

Decenas de residentes fueron evacuados de sus hogares cerca de la base a primera hora del 27 de septiembre, mientras agentes armados de la policía y expertos militares antibombas irrumpían en la zona rural. Posteriormente, la policía indicó que encontró una cantidad de un acelerante —gasolina— en tres furgonetas vinculadas a los cinco sospechosos, pero ningún explosivo.

El primer ministro Andy Burnham declaró que el Reino Unido ve “indicios sólidos” de que Irán tuvo algún papel en el incidente.

Vicki Evans, coordinadora nacional de la policía antiterrorista, señaló que los detectives “siguen varias líneas de investigación” y que “mantienen su compromiso de investigar todos los posibles enfoques”.

_________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP