americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Reims tendrá la salida del Tour de Francia 2028. El Gran Départ vuelve a Francia

PARÍS (AP) — El Tour de Francia de 2028 comenzará en la ciudad champañera de Reims, con el llamado Grand Départ de regreso a Francia tras dos años en el extranjero, informaron el lunes los organizadores.

La edición de la ronda gala este año arrancará en julio desde Barcelona, y en 2027 comenzará en Gran Bretaña.

La carrera masculina de tres semanas comenzará en Reims el 24 de junio de 2028, con la prueba disputándose más temprano en el verano para adaptarse al calendario de los Juegos Olímpicos de verano.

Habrá cuatro días de competición en el este de Francia, con Charleville-Mézières, Épernay, Metz, Thionville y Verdun, entre otras ciudades de etapa. El recorrido completo se dará a conocer en una fecha posterior.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

La Habana endurece el discurso tras reporte sobre drones militares escondidos en CUBA

La Habana endurece el discurso tras reporte sobre drones militares escondidos en CUBA

World2Fly suspende vuelos Madrid-La Habana y agrava el aislamiento aéreo de Cuba

World2Fly suspende vuelos Madrid-La Habana y agrava el aislamiento aéreo de Cuba

Inteligencia de EEUU alerta que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán
ALARMA

Inteligencia de EEUU alerta que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán

Venezuela entrega a Alex Saab a EEUU: el operador financiero de Maduro vuelve bajo custodia federal

Venezuela entrega a Alex Saab a EEUU: el operador financiero de Maduro vuelve bajo custodia federal

Trump endurece postura sobre Cuba tras visita de la CIA: Van a tener que venir a nosotros

Trump endurece postura sobre Cuba tras visita de la CIA: "Van a tener que venir a nosotros"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter