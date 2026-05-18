Reims tendrá la salida del Tour de Francia 2028. El Gran Départ vuelve a Francia

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La edición de la ronda gala este año arrancará en julio desde Barcelona, y en 2027 comenzará en Gran Bretaña.

La carrera masculina de tres semanas comenzará en Reims el 24 de junio de 2028, con la prueba disputándose más temprano en el verano para adaptarse al calendario de los Juegos Olímpicos de verano.

Habrá cuatro días de competición en el este de Francia, con Charleville-Mézières, Épernay, Metz, Thionville y Verdun, entre otras ciudades de etapa. El recorrido completo se dará a conocer en una fecha posterior.

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FUENTE: AP

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