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Reed y Harris cierran con broche de oro en triunfo de Pistons 133-121 ante Pacers

INDIANAPOLIS (AP) — Paul Reed terminó con 26 puntos, seis rebotes, tres asistencias y tres tapones, y Tobias Harris anotó 24 puntos en minutos limitados el domingo, impulsando a los Pistons de Detroit, primeros preclasificados de la Conferencia Este, a superar por 133-121 a los Pacers de Indiana.

Quenton Jackson (29), base de los Pacers de Indiana, conduce el balón ante Tobias Harris (12), alero de los Pistons de Detroit, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Indianápolis, el domingo 12 de abril de 2026. (Foto AP/Michael Conroy)
Quenton Jackson (29), base de los Pacers de Indiana, conduce el balón ante Tobias Harris (12), alero de los Pistons de Detroit, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Indianápolis, el domingo 12 de abril de 2026. (Foto AP/Michael Conroy) AP

Reed acertó 11 de 11 en tiros de campo y convirtió sus cuatro intentos de tiro libre en una noche en la que los Pistons lanzaron casi un 70% de campo y desde la línea de 3 puntos en la primera mitad. Harris encestó 9 de 12 en tiros de campo y 4 de 4 en triples. Cade Cunningham coqueteó con un triple-doble en la primera mitad antes de terminar con siete puntos, ocho rebotes y 14 asistencias.

Los Pistons han ganado tres seguidos y seis de siete, y registraron su mayor total de anotación en una primera mitad de la temporada con 81 puntos. Detroit consiguió su victoria número 60 por tercera vez en la historia de la franquicia y por primera vez desde 2005-06.

Obi Toppin y Quenton Jackson anotaron 21 puntos cada uno para liderar a los Pacers, que cerraron la temporada con 19 victorias — el total más bajo en la historia de la franquicia en la NBA.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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