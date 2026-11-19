En la imagen, tomada de un archivo de video, Susan Smith, condenada por matar a sus dos hijos al hacer rodar su auto hacia un lago de Carolina del Sur en 1994, comparece vía remota ante el Departamento de Servicios de Libertad Condicional, Libertad Bajo Palabra e Indulto de Carolina del Sur el jueves 19 de noviembre de 2026, en Columbia, Carolina del Sur. (Departamento de Servicios de Libertad Condicional, Libertad Bajo Palabra e Indulto de Carolina del Sur vía AP) AP

Smith, de 55 años, fue condenada a cadena perpetua por los ahogamientos, ocurridos en 1994, de Michael, de 3 años, y Alex, de 14 meses, después de que el jurado que la declaró culpable optó por no imponerle la pena de muerte.

Sin embargo, según la ley de Carolina del Sur vigente en ese momento, podía solicitar la libertad condicional después de 30 años y, si se la negaban, cada dos años a partir de entonces. La junta de libertad condicional denegó por unanimidad su solicitud en 2024. El jueves, el organismo votó nuevamente por unanimidad para negarle la libertad condicional. Smith puede volver a solicitarla en 2028.

El padre de los niños, David Smith, quien prometió en la primera audiencia oponerse a la liberación de su exesposa mientras le sea posible, al igual que los fiscales originales del caso, tenían previsto viajar de madrugada a Columbia para pedir nuevamente que Susan Smith permanezca en prisión.

David Smith prendió en su chaqueta, sobre el corazón, la misma foto de sus hijos pequeños que alguna vez se difundió por todo el mundo cuando la gente creía que habían sido secuestrados por un ladrón de autos, y la misma que llevó todos los días durante el juicio de 1995 y en la audiencia de libertad condicional de 2024.

“Sé que tengo que estar aquí otra vez dentro de dos años — luchando de nuevo, tratando de encontrar las palabras que los convenzan de mantenerla tras las rejas”, manifestó.

David Smith pidió a la junta de libertad condicional que mirara dentro de su corazón. Señaló que 32 años pueden parecer mucho tiempo, pero para él parece que fue ayer cuando enterró a sus niños. Explicó que estaba allí para abogar por sus hijos, que nunca pudieron defenderse por sí mismos.

“Ella les arrebató uno de los mayores regalos que Dios nos da: la vida. Lo hizo deliberadamente. No fue un accidente, no fue un error. Lo hizo deliberadamente”, declaró el jueves en su testimonio.

Smith compareció por video ante una junta que a menudo rechaza a los reclusos

La audiencia de Susan Smith ante el Departamento estatal de Libertad Condicional, Libertad Bajo Palabra y Servicios de Indulto se realizó de manera virtual, y Smith se conectó por videollamada desde la prisión. Necesitaba el apoyo de dos tercios de la junta, integrada por siete miembros, para ser liberada.

Smith dijo que sus hijos eran niños inocentes que no merecían morir. Afirmó que siente un enorme remordimiento por haberlos matado y pidió a la junta que le diera una oportunidad de salir de prisión y hacer el bien en el mundo. Lloró en su primera audiencia, pero no el jueves.

“Sé que David no pudo ver crecer a Michael y Alex. Usted no pudo verlo andar en bicicleta ni ir a la escuela. Y de verdad, de verdad pido perdón por eso, y volvería atrás y cambiaría todo eso si pudiera, lo haría, ¿de acuerdo? No soy la misma persona que era hace 32 años”, expresó Smith.

Las probabilidades de obtener la libertad condicional estaban en su contra. La junta concedió la libertad condicional en solo el 4% de los casos que revisó, y la mayoría correspondían a casos no violentos, según las estadísticas de la agencia.

Y el caso de Smith es uno de los más notorios que han llegado ante la junta. Fue noticia internacional en 1994 cuando insistió durante nueve días en que un ladrón de autos negro se había llevado a sus hijos, mientras los niños estaban en el fondo del lago John D. Long, en el condado de Union.

Las afirmaciones de Smith, que es blanca, se apoyaron en un cliché racista de siglos de antigüedad que presenta a los hombres negros como un peligro para las mujeres blancas y avivaron preocupaciones sobre el crimen que eran comunes en Estados Unidos en la década de 1990 y que siguen presentes hoy.

Los fiscales culparon a una aventura, mientras la defensa culpó a la salud mental

Los fiscales han sostenido durante mucho tiempo que Smith mató a sus hijos porque creía que ellos eran la razón por la que el acaudalado hijo del dueño de la empresa donde ella trabajaba puso fin a su relación.

“Susan tomó la decisión por egoísmo. De verdad pensó que podía empezar su vida de nuevo con otra persona deshaciéndose de estos niños”, afirmó Tommy Pope, quien fue fiscal en el juicio de Smith.

Smith y sus abogados atribuyeron lo ocurrido a su salud mental en el juicio de hace 30 años, al señalar que ella planeaba entrar al lago con sus hijos, pero cambió de idea en el último momento. Su abogado dijo el jueves que ella no tiene otros antecedentes penales y que tendría un riesgo bajo de volver a cometer un delito.

La psicóloga Jessie Hill dijo en la audiencia de libertad condicional que la turbulenta enfermedad mental de Smith se ha atenuado en gran medida gracias a los medicamentos, a los cambios hormonales de la menopausia y a las muertes de su madre y su padrastro, quien admitió ante el tribunal que abusó sexualmente de su hijastra desde antes de que fuera adolescente.

Pope dijo que ella disfrutó la atención cuando mintió durante nueve días sobre el supuesto secuestro de sus hijos y que ha seguido haciéndolo tras las rejas, tratando de entablar relaciones con hombres o de capitalizar la fama que le dio ser notoria y una sensación de los casos de crímenes reales.

Pope comentó que David Smith le ha dicho que siempre le preocupó encontrarse con su exesposa en el supermercado si la liberaban. Añadió que, en la sociedad actual, sería aún peor.

“Si creen que esta familia ha pasado por el infierno hasta ahora, imaginen cada día si toman el teléfono o encienden la computadora y ahí está Susan hablando, porque ustedes saben las cartas que se han escrito; hay gente ahí afuera que idolatra a Susan”, dijo Pope.

Smith hizo súplicas entre lágrimas durante días antes de confesar

En 1994, durante nueve días, Smith hizo numerosas súplicas, a veces entre lágrimas, pidiendo que Michael y Alex fueran devueltos sanos y salvos. Pero finalmente confesaría.

En una recreación realizada por los investigadores se mostró que el Mazda de Smith tardó seis minutos en hundirse por debajo de la superficie, mientras las cámaras del interior del vehículo mostraban el agua entrando por las rejillas de ventilación y subiendo de manera constante. Los cuerpos de los niños fueron hallados colgando boca abajo en sus asientos de seguridad, con una diminuta mano presionada contra una ventana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP