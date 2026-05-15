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Recaudan 9 millones de dólares en subasta de almuerzo privado con Warren Buffett y Stephen Curry

Alguien pagó más de 9 millones de dólares por tener un almuerzo privado con el basquetbolista Stephen Curry y el legendario inversionista Warren Buffett, quien prometió además igualar la oferta ganadora para las dos organizaciones benéficas involucradas.

La subasta en eBay tenía como objetivo reactivar un evento que Buffett organizó durante más de dos décadas y que recaudó 53 millones de dólares para la organización benéfica GLIDE Foundation, que ayuda a personas sin hogar en San Francisco. La subasta de este año, que concluyó la noche del jueves, también recaudó fondos para la fundación Eat.Learn.Play. de Curry, que él creó junto con su esposa Ayesha.

El ganador anónimo pagó 9.000.100 dólares para almorzar en privado con Buffett y los Curry en Omaha, Nebraska, la ciudad natal del inversionista de 95 años, el mes próximo.

“Estamos abrumados de gratitud por esta oportunidad, que refleja una creencia compartida de que, cuando distintas generaciones e instituciones se unen con un propósito, podemos crear un impacto más profundo y duradero para las personas que más lo necesitan”, señalaron los Curry en un comunicado.

Las subastas de Buffett comenzaron en el 2000 y continuaron cada año hasta que la pandemia obligó a hacer una pausa de un par de años. A partir de 2008, cada oferta ganadora para almorzar con el gigante de las inversiones superó el millón de dólares. Puso fin al evento después que alguien pagara 19 millones de dólares por un almuerzo en 2022.

Una subasta posterior en 2024 recaudó 1,5 millones de dólares por un almuerzo con el titán del software Marc Benioff, pero esa versión del evento no perduró.

Buffett se comunicó con los Curry a principios de este año para pedirles que se sumaran a la subasta del almuerzo. Curry se perdió 27 partidos este año antes de regresar para ayudar a los Warriors de Golden State en el tramo final de la temporada regular.

Buffett dejó el cargo de director ejecutivo de Berkshire Hathaway en enero, tras seis décadas al frente del conglomerado. Sigue siendo presidente del consejo, pero acaba de asistir a su primera reunión anual de accionistas —sentado entre el público en lugar de dirigir el evento desde el escenario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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