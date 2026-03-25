Rebeldes en Nigeria matan a 10 guardias de seguridad y un civil

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El suceso ocurrió el martes en la noche en Giron Masa, una aldea de la región de Shanga en el estado noroccidental de Kebbi, indicó Yahaya Sarki, portavoz del gobierno local.

Los efectivos estaban siendo desplegados para responder a advertencias sobre un ataque inminente, añadió. Un residente también murió, dijo Sarki, quien compartió fotos de vehículos calcinados a lo largo de un camino polvoriento rodeado de bosques.

El ataque es el más reciente en un ciclo de violencia en la región de Nigeria donde grupos armados suelen atacar a las fuerzas de seguridad y a comunidades remotas en zonas con escasa presencia de agencias del Estado o de las fuerzas de seguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP