Rebeldes atacan base militar en Nigeria y matan a varios soldados

Compartir en:









La Provincia de África Occidental del Estado Islámico, o ISWAP, atacó la base en la zona de Kukawa, en el estado de Borno, el martes, señaló el ejército nigeriano en un comunicado. Las tropas repelieron el asalto, pero, según el ejército, murió un número no especificado de soldados. Indicó que “más de 25 terroristas” murieron y que se recuperó munición en una contraofensiva.

Un alto oficial militar dijo a The Associated Press que 10 soldados murieron en el ataque. El oficial habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con periodistas.

El capitán Mohammed Goni, portavoz militar, afirmó que los insurgentes atacaron a las tropas del 101 Batallón de Fuerzas Especiales “en gran número desde cuatro flancos diferentes”.

“Con el apoyo del Componente Aéreo, las tropas sometieron a los terroristas, les infligieron numerosas bajas y obligaron a los elementos sobrevivientes a huir en desbandada”, añadió Goni.

ISWAP, un grupo escindido de Boko Haram, ataca con frecuencia bases militares en el noreste de Nigeria, en particular en zonas remotas y menos fortificadas, para apoderarse de armas y debilitar las operaciones del ejército.

Nigeria enfrenta desde hace más de una década una compleja crisis de seguridad, con guerrilleros islamistas y grupos de bandidos que operan en todo el país y llevan a cabo ataques.

_________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP