Realiza británica celebra boda del sobrino del rey Carlos

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La novia Harriet Sperling y el novio Peter Phillips, tras su boda en la iglesia All Saints Church en Kemble, Gloucestershire, Inglaterra, el 6 de junio del 2026. (Ben Birchall/PA via AP) AP

Phillips, hijo de la hermana de Carlos, la princesa Ana, se casó con Harriet Sperling, una enfermera que trabaja para el Servicio Nacional de Salud, en una ceremonia religiosa en el pueblo de Kemble, en el suroeste de Inglaterra.

A ellos se sumaron más de 100 invitados, entre ellos el príncipe Guillermo, la princesa Catalina, las princesas Eugenia y Beatriz y otros miembros de la realeza.

La novia lució un vestido de encaje de cuello alto diseñado por Emilia Wickstead.

Phillips, de 48 años, es hijo de Ana y de su primer esposo, Mark Phillips. Es el nieto mayor de la fallecida reina Isabel II y primo hermano del príncipe Guillermo y del príncipe Enrique.

Phillips se separó de su primera esposa, Autumn Kelly, con quien tiene dos hijos. Su compromiso con Sperling se anunció el año pasado.

Los simpatizantes vitorearon cuando llegaron la novia y los miembros de la realeza, y después de la ceremonia los invitados sostuvieron paraguas bajo una fuerte lluvia para lanzar pétalos de rosa sobre la pareja mientras salía de la iglesia.

__________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP