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Reales vencen 2-0 a Medias Blancas y Chicago llega a 20 innings sin anotar

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — Michael Wacha ponchó a siete mientras lanzaba pelota de cuatro hits durante ocho entradas, el venezolano Maikel García conectó un jonrón y los Reales de Kansas City vencieron el sábado 2-0 a los Medias Blancas, mientras la racha sin anotar de Chicago llegó a 20 entradas.

El lanzador abridor de los Reales de Kansas City, Michael Wacha, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, el sábado 11 de abril de 2026, en Kansas City, Missouri. (Foto AP/Charlie Riedel)
El lanzador abridor de los Reales de Kansas City, Michael Wacha, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, el sábado 11 de abril de 2026, en Kansas City, Missouri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

García abrió el juego con un jonrón como primer bate y los Reales añadieron otra carrera en la octava entrada cuando García conectó un doble y anotó con un elevado de sacrificio de Vinnie Pasquantino.

Wacha (2-0) otorgó una base por bolas antes de ceder el turno a Lucas Erceg, quien retiró la novena entrada en orden (1-2-3) para su quinto salvamento de la temporada.

Erick Fedde (0-3) cargó con la derrota tras permitir una carrera con tres hits en cinco entradas por Chicago, que anotó por última vez en la séptima entrada de una victoria 2-0 sobre Kansas City el jueves y perdió 2-0 el viernes.

El tercera base de los Medias Blancas, Tanner Murray, consiguió su primer hit en las Grandes Ligas con un sencillo en la quinta entrada.

Por los Medias Blancas, el venezolano Lenyn Sosa de 3-1.

Por los Reales, el venezolano Salvador Pérez de 4-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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