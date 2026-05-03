Reales limitan a Marineros a 4 hits en triunfo 4-1 y barrida en 3 juegos

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Vinnie Pasquantino, de los Reales de Kansas City, anota mientras Jac Caglianone conecta para un out forzado de Michael Massey en la segunda base, mientras el receptor de los Marineros de Seattle, Jhonny Pereda, observa durante la cuarta entrada de un partido de béisbol, el domingo 3 de mayo de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson). AP

Kris Bubic (3-1) lanzó siete entradas, permitió cuatro hits y una carrera limpia, y ponchó a siete para completar una barrida de tres juegos.

La única carrera de Seattle llegó en la tercera, cuando el venezolano Leo Rivas anotó gracias a un rodado de selección del fildeador de Josh Naylor.

El abridor dominicano de los Marineros, Luis Castillo (0-3), dio base por bolas a Carter Jensen con las bases llenas para empatar el juego.

Después, Isaac Collins elevó una pelota al jardín central para que el venezolano Salvador Pérez anotara desde tercera, mientras Pérez apenas superó el tiro al plato del dominicano Julio Rodríguez.

En seis entradas, Castillo permitió cuatro carreras limpias con seis hits y dos bases por bolas, además de cinco ponches. Nick Davila lanzó la novena en su debut en las Grandes Ligas.

Daniel Lynch IV ponchó a tres en 1 1/3 entradas para conseguir su primer salvamento de la temporada.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP