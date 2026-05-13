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Real Madrid pierde en el TAS el caso por cántico homófobo de hinchas contra Pep Guardiola

GINEBRA (AP) — El Real Madrid perdió su apelación contra la UEFA ante el máximo tribunal deportivo después de que se le impusiera una multa por cánticos homófobos de su aficionados dirigidos a Pep Guardiola durante un partido de la Liga de Campeones contra el Manchester City.

ARCHIVO - El técnico Pep Guardiola del Manchester City durante el partido contra el Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, el 11 de marzo de 2026. (AP Foto/José Bretón)
ARCHIVO - El técnico Pep Guardiola del Manchester City durante el partido contra el Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, el 11 de marzo de 2026. (AP Foto/José Bretón) AP

Los jueces del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) determinaron que el cántico “era de naturaleza discriminatoria grave… y debía considerarse mucho más serio y dañino que la sátira y las bromas aceptables”.

El TAS publicó el miércoles el detalle del fallo que rechazó la apelación por parte de tres jueces, con fecha del 14 de abril. El Madrid había impugnado una multa de 30.000 euros (35.000 dólares) y una orden de libertad condicional de dos años que obligaba a cerrar una pequeña sección de su estadio en un partido de la Liga de Campeones.

Cuando ek Madrid recibió al Manchester City en febrero del año pasado, algunos de sus aficionados corearon que Guardiola estaba delgado, consumía drogas y era visto en el barrio más gay de la capital española. Un perito en el tribunal vinculó esto con la insinuación de que el ex entrenador del Barcelona estaba “infectado con VIH/sida”, señaló el veredicto.

Los abogados de Madrid plantearon que “expresiones que son humorísticas, exageradas o dirigidas a instituciones poderosas o figuras públicas” debían analizarse en su contexto.

La defensa de la UEFA argumentó ante el TAS que la homofobia ha “proyectado una sombra larga y profundamente inquietante” sobre el fútbol.

“Durante décadas, el deporte se ha visto empañado por una cultura de machismo, exclusión, prejuicio y hostilidad hacia las personas por su orientación sexual”, dijeron los abogados del organismo rector del fútbol europeo.

“La persistencia de esta intolerancia ha afectado la vida personal y profesional de innumerables jugadores, entrenadores y aficionados, y también ha llevado a desenlaces trágicos en el pasado”, indicó la UEFA en el resumen de 38 páginas elaborado por los jueces.

Real Madrid vs. UEFA en los tribunales

La audiencia de apelación se celebró en Lausana, Suiza, en septiembre pasado, mientras el Madrid y la UEFA seguían inmersos en una disputa legal de años por el fallido lanzamiento de la Superliga. Un mes después, el Madrid afirmó que buscaría “daños sustanciales” contra la UEFA.

Los abogados de la UEFA sostuvieron en Lausana, escribieron los jueces, que el Madrid “debería ser el primero en luchar contra esos cánticos, en lugar de contratar abogados de alto perfil para presentar una apelación ante el TAS”.

La UEFA señaló que la multa representaba apenas el 0,03% del dinero en premios de la Liga de Campeones de Madrid, de más de 100 millones de euros (117 millones de dólares) esa temporada.

El cántico durante el segundo tiempo de la victoria 3-1 de Madrid en el partido de vuelta del repechaje de la temporada pasada, quedó grabado en un clip que luego se publicó en redes sociales.

El video fue enviado a la UEFA como prueba por la red Fare, que también trabaja con la FIFA en la Copa del Mundo para monitorear la discriminación mediante cánticos, símbolos y consignas en partidos de competiciones internacionales.

La defensa del Real Madrid

Los abogados del Madrid afirmaron que el informe de los expertos de Fare “adolece de defectos formales y sustantivos muy graves”, indicó el veredicto.

Cuando la UEFA juzgó por primera vez el caso en febrero de 2025, el Madrid presentó que el cántico podría haber sido entonado por seguidores del Manchester City.

El Madrid y la UEFA resolvieron su disputa separada por la Superliga hace tres meses, mientras los jueces del TAS tramitaban su veredicto en el caso de los insultos homófobos.

Antes de que Madrid recibiera de nuevo al Manchester City en la Liga de Campeones en marzo, según informes, directivos del club se reunieron con grupos de aficionados para garantizar que Guardiola no fuera objeto de insultos.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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