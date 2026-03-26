americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Reabre pista del aeropuerto LaGuardia donde avión chocó con camión de bomberos

NUEVA YORK (AP) — La pista donde un avión chocó contra un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, lo que causó la muerte de los dos pilotos y dejó varios heridos, reabrió la mañana del jueves.

El avión involucrado en el choque en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 25 de marzo del 2026. (AP foto/Yuki Iwamura)
El avión involucrado en el choque en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 25 de marzo del 2026. (AP foto/Yuki Iwamura) AP

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey informó que la pista reanudó operaciones alrededor de las 10 de la mañana, después de que la pista y su infraestructura asociada fueran “reparadas, inspeccionadas y confirmadas” como conformes con las normas de la Administración Federal de Aviación.

El organismo que supervisa los aeropuertos de la región indicó que la reapertura de la segunda de las dos pistas de LaGuardia, uno de los aeropuertos más concurridos del país, ayudará a “restablecer la plena capacidad operativa”, aunque aconsejó a los viajeros que aun así consulten con su aerolínea el estado de sus vuelos.

LaGuardia sigue registrando la mayor cantidad de demoras y cancelaciones entre los aeropuertos del país, con más de 300 cancelaciones en las últimas 24 horas, según Flight Aware, un sitio web de seguimiento de vuelos.

El avión de Air Canada destruido y el camión de bomberos fueron remolcados del lugar del choque a última hora del miércoles, mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte continúa su investigación.

El organismo señaló el jueves que el camión fue trasladado a un lugar seguro no revelado y remitió las preguntas sobre el estado del avión a Air Canada, que no ha respondido a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

La aerolínea ha dicho que el avión sería colocado en un hangar y que pronto comenzaría el proceso de reunir a los pasajeros con su equipaje y pertenencias personales.

Michael Rousseau, director ejecutivo de la compañía, también se disculpó el jueves por su incapacidad para expresarse en francés, después de enfrentar llamados a renunciar por su mensaje de condolencias únicamente en inglés.

El choque ocurrió la noche del domingo, cuando un avión regional de Air Canada que llegaba desde Montreal y transportaba a 76 personas impactó contra un camión de bomberos del aeropuerto, al que inicialmente se le había autorizado cruzar la pista para responder a un incidente separado a bordo de otro avión.

Aproximadamente 40 personas fueron atendidas en hospitales por lesiones, incluidos los dos bomberos y una auxiliar de vuelo que sobrevivió después de ser expulsada a la plataforma mientras seguía sujeta a su asiento. Desde entonces, la mayoría ha sido dada de alta.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Destacados del día

CUBA VA POR LOS EUROS DEL EXILIO: autorizan empresa española para manejar remesas

CUBA VA POR LOS EUROS DEL EXILIO: autorizan empresa española para manejar remesas

CUBA: Condenan a 7 años a cubano por pintadas contra apagones y críticas al sistema en La Habana

CUBA: Condenan a 7 años a cubano por pintadas contra apagones y críticas al sistema en La Habana

Un Castro emerge como posible sucesor de Díaz-Canel en medio de presión de EE.UU.

Un Castro emerge como posible sucesor de Díaz-Canel en medio de presión de EE.UU.

Denuncian venta de alimentos de ayuda INTERNACIONAL en tiendas en dólares controladas por militares en Cuba

Denuncian venta de alimentos de ayuda INTERNACIONAL en tiendas en dólares controladas por militares en Cuba

EE.UU. incrementa exportaciones de combustible al sector privado cubano en plena crisis energética

EE.UU. incrementa exportaciones de combustible al sector privado cubano en plena crisis energética

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter