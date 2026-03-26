Reabre pista del aeropuerto LaGuardia donde avión chocó con camión de bomberos

El avión involucrado en el choque en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 25 de marzo del 2026. (AP foto/Yuki Iwamura) AP

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey informó que la pista reanudó operaciones alrededor de las 10 de la mañana, después de que la pista y su infraestructura asociada fueran “reparadas, inspeccionadas y confirmadas” como conformes con las normas de la Administración Federal de Aviación.

El organismo que supervisa los aeropuertos de la región indicó que la reapertura de la segunda de las dos pistas de LaGuardia, uno de los aeropuertos más concurridos del país, ayudará a “restablecer la plena capacidad operativa”, aunque aconsejó a los viajeros que aun así consulten con su aerolínea el estado de sus vuelos.

LaGuardia sigue registrando la mayor cantidad de demoras y cancelaciones entre los aeropuertos del país, con más de 300 cancelaciones en las últimas 24 horas, según Flight Aware, un sitio web de seguimiento de vuelos.

El avión de Air Canada destruido y el camión de bomberos fueron remolcados del lugar del choque a última hora del miércoles, mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte continúa su investigación.

El organismo señaló el jueves que el camión fue trasladado a un lugar seguro no revelado y remitió las preguntas sobre el estado del avión a Air Canada, que no ha respondido a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

La aerolínea ha dicho que el avión sería colocado en un hangar y que pronto comenzaría el proceso de reunir a los pasajeros con su equipaje y pertenencias personales.

Michael Rousseau, director ejecutivo de la compañía, también se disculpó el jueves por su incapacidad para expresarse en francés, después de enfrentar llamados a renunciar por su mensaje de condolencias únicamente en inglés.

El choque ocurrió la noche del domingo, cuando un avión regional de Air Canada que llegaba desde Montreal y transportaba a 76 personas impactó contra un camión de bomberos del aeropuerto, al que inicialmente se le había autorizado cruzar la pista para responder a un incidente separado a bordo de otro avión.

Aproximadamente 40 personas fueron atendidas en hospitales por lesiones, incluidos los dos bomberos y una auxiliar de vuelo que sobrevivió después de ser expulsada a la plataforma mientras seguía sujeta a su asiento. Desde entonces, la mayoría ha sido dada de alta.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP