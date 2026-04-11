Rays remontan en la décima y ganan 5-4 para amplíar a 4 racha de derrotas de los Yankees

Cedric Mullins (31) y el mexicano Jonathan Aranda, de los Rays de Tampa Bay, celebran tras el sencillo remolcador para dejar en el campo de Aranda durante la décima entrada de un juego de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el sábado 11 de abril de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken) AP

El exjugador panameño de los Rays José Caballero, en medio de una mala racha de 1 hit en 29 turnos, conectó en dos ocasiones imparables que pusieron a los Yankees al frente. Su doble de dos outs y dos carreras ante Bryan Baker le dio a los Yankees ventaja de 3-2 en la octava, pero Tampa Bay empató en la parte baja cuando Nick Fortes abrió con un doble ante Max Fried y anotó con un hit dentro del cuadro del cubano Yandy Díaz, un elevado alto que botó hacia el primera base Ben Rice.