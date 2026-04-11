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Rays remontan en la décima y ganan 5-4 para amplíar a 4 racha de derrotas de los Yankees

SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — Taylor Walls y el mexicano Jonathan Aranda conectaron rodados dentro del cuadro que impulsaron carreras en la 10ma entrada, y los Rays de Tampa Bay remontaron dos veces en los innings finales para vencer la noche del sábado por 5-4 a los Yankees y ampliar a cuatro la racha de derrotas de Nueva York.

Cedric Mullins (31) y el mexicano Jonathan Aranda, de los Rays de Tampa Bay, celebran tras el sencillo remolcador para dejar en el campo de Aranda durante la décima entrada de un juego de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el sábado 11 de abril de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken)
Cedric Mullins (31) y el mexicano Jonathan Aranda, de los Rays de Tampa Bay, celebran tras el sencillo remolcador para dejar en el campo de Aranda durante la décima entrada de un juego de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el sábado 11 de abril de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken) AP

El exjugador panameño de los Rays José Caballero, en medio de una mala racha de 1 hit en 29 turnos, conectó en dos ocasiones imparables que pusieron a los Yankees al frente. Su doble de dos outs y dos carreras ante Bryan Baker le dio a los Yankees ventaja de 3-2 en la octava, pero Tampa Bay empató en la parte baja cuando Nick Fortes abrió con un doble ante Max Fried y anotó con un hit dentro del cuadro del cubano Yandy Díaz, un elevado alto que botó hacia el primera base Ben Rice.

Nueva York ocupa el 28vo lugar en las Grandes Ligas con promedio de bateo de .202 y batea para .142 (18 de 127) con seis extrabases durante la racha de derrotas. El vigente Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Aaron Judge, se fue de 3-0 con dos bases por bolas y batea para .212.

Fried permitió tres carreras y seis hits en ocho entradas. El abridor de los Rays, Nick Martinez, cedió una carrera en 4 2/3 innings.

Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 4-1 con una anotada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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