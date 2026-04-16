Rays remontan en la 9na gracias a 2 boletos con bases llenas y vencen 5-3 a Medias Blancas

Compartir en:









El dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, celebra luego de conseguir un jonrón ante los Medias Blancas de Chicago, el jueves 16 de abril de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Los Rays (11-7) estuvieron abajo por una carrera en tres ocasiones antes de ponerse al frente ante dos relevistas de los Medias Blancas (6-13), el dominicano Seranthony Domínguez y Lucas Sims. Ampliaron a seis juegos su racha de victorias.

Domínguez entró con ventaja de una carrera después de que el venezolano Everson Pereira bateó un jonrón en la octava entrada, su segundo cuadrangular en siete turnos desde que regresó tras un esguince de tobillo. Pero Domínguez se fue entre abucheos con las bases llenas y un out, luego de permitir el jonrón de su compatriota Caminero para abrir la entrada.

Acto seguido, recibió un sencillo, otorgó una base por bolas, golpeó a un bateador y efectuó un lanzamiento descontrolado.

Sims ponchó a Jake Fraley antes de otorgar bases por bolas a Hunter Feduccia y Taylor Walls. Los Medias Blancas han perdido seis juegos consecutivos en casa después de comenzar 3-0.

El cantante del himno Gerald Chaney, quien se desplomó y fue llevado a un hospital mientras interpretaba “Lift Every Voice and Sing” el miércoles, estaba “bien”, informó el equipo. Aseguró que Chaney estaba incluso cantando de nuevo.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP