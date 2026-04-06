Rays regresan al Tropicana Field tras el huracán Milton con triunfo

El artista country Eric Church entona el himno nacional de los Estados Unidos antes del encuentro entre los Rays de Tampa Bay y los Cachorros de Chicago en el remodelado Tropicana Field en St. Petersburg, Florida el lunes 6 de abril del 2026. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Los Rays, de vuelta en casa por primera vez en 561 días después de que el huracán Milton destrozara el techo y causara daños extensos en todo el estadio, vencieron el lunes 6-4 a los Cachorros de Chicago ante un lleno total de 25.114 aficionados.

“Se sintió bastante bien, por decir lo menos”, indicó Baker sobre su reacción al último lanzamiento. “Creo que eso resumió cómo se sintió todo el mundo al volver a este edificio y jugar frente a estos aficionados. Salir ahí y cerrar el juego para los muchachos fue realmente divertido”.

Reemplazar el techo inclinado y reconstruir el Trop costó casi 60 millones de dólares, después de que un huracán azotara el centro de St. Petersburg el 9 de octubre de 2024.

Los fuertes vientos arrancaron secciones del techo original, lo que llevó a que la lluvia cayera dentro del recinto del estadio durante meses. El agua provocó moho y daños en los sistemas eléctricos, de sonido y de transmisión.

El nuevo techo se instaló en agosto pasado, mientras los Rays disputaban su temporada 2025 al otro lado de la bahía, en el Steinbrenner Field de Tampa—la sede de los entrenamientos de primavera de los Yankees de Nueva York.

El panel final se colocó el 21 de noviembre. También se modernizaron los palcos de lujo y la pantalla de video del estadio. Los jugadores disfrutaron jugar sobre el nuevo césped artificial y recibieron con agrado mejoras que incluyen alfombra nueva en el clubhouse y casilleros.

“Fue un día importante para el béisbol de los Rays y único por lo que hemos pasado. Muy bien hecho”, señaló el mánager Kevin Cash.

Los Rays no suelen convocar a grandes multitudes, pero fue el 20mo lleno total consecutivo para un juego inaugural en casa, excluida la temporada 2020, cuando no se permitió la asistencia de aficionados debido a la pandemia de COVID-19.

“Fue genial. Un reconocimiento a la ciudad de St. Pete y a los aficionados por presentarse por nosotros después de todo lo que han pasado”, expresó Chandler Simpson, quien conectó dos hits y se robó dos bases.

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, y el alcalde de St. Petersburg, Kenneth Welch, realizaron los primeros lanzamientos, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también estuvo presente.

Fue la primera victoria en casa para los nuevos propietarios del equipo. Un grupo encabezado por el promotor inmobiliario Patrick Zalupski, con sede en Florida, compró a los Rays por 1.700 millones de dólares el año pasado. Zalupski y los principales ejecutivos Ken Babby y Bill Cosgrove impulsan un proyecto para un nuevo estadio que se construiría en Tampa, a la sombra del complejo de entrenamientos de primavera de los Yankees y al otro lado de la calle del Raymond James Stadium, sede de los Buccaneers de Tampa Bay de la NFL.

Los Rays tienen contrato de arrendamiento para jugar en el Trop al menos hasta la temporada 2028.

Los Rays presentaron el “Cownose Clubhouse” recién renovado, hogar de las siete rayas nariz de vaca de The Florida Aquarium que resistieron el huracán Milton. Después de la tormenta, las rayas regresaron a The Florida Aquarium. En enero, estuvieron en el Manatee Viewing Center de TECO en Apollo Beach, antes de volver a su hogar permanente en el Tropicana Field de cara al juego inaugural.

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FUENTE: AP