Ravens desisten del canje para adquirir a Maxx Crosby, aseguran los Raiders

HENDERSON, Nevada, EE.UU. (AP) — Los Raiders de Las Vegas informaron que Baltimore desistió del canje para enviar al cazamariscales Maxx Crosby a los Ravens a cambio de dos selecciones de primera ronda del draft.

El acuerdo se pactó el viernes, pero no podría completarse antes del miércoles, cuando comienza el año operativo de la liga. Los Raiders anunciaron el martes por la noche que Baltimore se retiró del acuerdo.

El equipo indicó que no emitiría más comentarios.

Crosby se sometió a una cirugía en enero para reparar un desgarro de menisco en la rodilla izquierda y habría necesitado aprobar un examen físico para que el acuerdo se concretara. Se perdió los dos últimos partidos de la temporada por la lesión, pese a que en ese momento quería jugar.

Durante una aparición reciente en “The Herd with Colin Cowherd”, Crosby comentó que iba “adelantado” en su rehabilitación.

Se suponía que la incorporación de Crosby sería la pieza que ayudaría a los Ravens a dar el salto definitivo y que las selecciones de draft que los Raiders recibirían a cambio formarían parte de sus esfuerzos de reconstrucción.

Crosby, de 28 años, registró 10 capturas y un récord personal de 28 tacleadas para pérdida de yardas la temporada pasada. Ha alcanzado cifras de dos dígitos en capturas en cuatro ocasiones en sus siete temporadas.

Baltimore, con el entrenador de primer año Jesse Minter, está decidido a armar un equipo ganador, apoyado en el quarterback tres veces All-Pro Lamar Jackson. Crosby habría aportado un impulso importante para una defensa que terminó empatada en el 28vo puesto de la liga en capturas, con apenas 30 la temporada pasada.

Los Raiders tienen la selección número 1 del draft y se espera ampliamente que elijan al quarterback de Indiana Fernando Mendoza. Las Vegas ha sido extremadamente agresivo al inicio de la agencia libre, al acordar contratos con varios jugadores nuevos, así como el traspaso del quarterback Geno Smith a los Jets de Nueva York, según varias personas familiarizadas con los movimientos.

Esas fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque los acuerdos pueden cerrarse hasta el miércoles.

El mayor movimiento que hicieron los Raiders fue acordar un contrato con el centro tres veces elegido al Pro Bowl Tyler Linderbaum. Dejará a Baltimore tras llegar a un acuerdo de tres años por 81 millones de dólares, de los cuales 60 millones son garantizados.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

La Oferta FINAL de TRUMP a los Castros: El exilio de Cuba o acaban como Maduro

Israel Rojas de Buena Fe confirma relación con la vocera del régimen cubano Cristina Escobar

Mike Johnson descarta enviar tropas a Cuba y afirma que el régimen socialista colapsará por sí solo

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

