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Rasmussen lanza 6 entradas sin carreras y Rays barren 5-4 a Yankees por 1ra vez desde 2021

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Drew Rasmussen permitió un hit en seis entradas sin carreras, y los Rays de Tampa Bay completaron su primera barrida de tres juegos sobre los Yankees desde 2021, al resistir para vencer el domingo 5-4 a Nueva York.

Drew Rasmussen, lanzador de los Rays de Tampa Bay, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el domingo 12 de abril de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken)
Drew Rasmussen, lanzador de los Rays de Tampa Bay, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el domingo 12 de abril de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken) AP

Rasmussen (1-0), de regreso tras ausentarse por el nacimiento de su hija, ponchó a siete sin otorgar boletos. Los Rays se colocaron por encima de .500 por primera vez en esta temporada, con marca de 8-7, y ampliaron a cinco juegos la racha de derrotas de los Yankees.

Aaron Judge conectó su cuarto jonrón de la temporada, un batazo de dos carreras de 415 pies sin outs en la novena ante Mason Englert que acercó a Nueva York a una carrera. Englert retiró a los siguientes dos bateadores y luego permitió un doble del dominicno Amed Rosario. Tras otorgar boleto intencional a Austin Wells, Englert retiró a Ryan McMahon con un rodado para lograr su primer salvamento, mientras los Yankees cayeron a 0-6 en juegos decididos por una carrera esta temporada.

Cam Schlittler (2-1), de Nueva York, permitió tres carreras y siete hits —igualando su máximo de por vida— en cinco entradas.

Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 3-2 con una impulsada. El cubano Yandy Díaz de 3-1 con una impulsada.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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