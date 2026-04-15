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Raphinha se disculpa por gesto a hinchas del Atlético tras eliminación del Barça en Champions

BARCELONA (AP) — Raphinha sedisculpó por su gesto hacia los aficionados del Atlético de Madrid tras la eliminación de su Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El delantero brasileño, que no jugó el martes por una lesión del isquiotibial derecho, también criticó el arbitraje, haciendo con las manos el gesto de “robado”, y más tarde dijo a los periodistas que al Barça lo “robaron” en el global de la eliminatoria.

Es probable que la estrella brasileña se enfrente a una sanción de la UEFA por sus acciones en el estadio Metropolitano.

Aún estando en el campo, hizo gestos hacia los seguidores del Atlético e hizo una señal que aparentemente indicaba que el rival quedará eliminado en la próxima ronda. Pareció decirles a los aficionados: “para fuera”.

Raphinha afirmó el miércoles en un comentario a una publicación de DAZN que lo mostraba haciendo gestos a la grada.

“Fue un acto cometido en un momento de tensión y no se corresponde con mis valores”, apuntó.

Añadió que reaccionó "en respuesta a un aficionado que me estaba faltando al respeto”.

El Barcelona, que buscaba volver a las semifinales de la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva, ganó 2-1 el martes, pero no fue suficiente para remontar la derrota 2-0 en casa en el partido de ida la semana pasada.

Juan Musso, el arquero argentino del Atlético, dijo que era un disparate que Raphinha afirmara que al Barcelona lo robaron.

“No se puede hablar de robo. Es una locura querer hacer pasar esto por un robo”, dijo Musso. "Entiendo lo que diga Raphinha, entiendo lo que pueda decir cualquiera, respeto la opinión de cada uno, pero no nos pongamos a hablar de robos porque no facilita”.

Raphinha no se disculpó de inmediato por sus comentarios sobre el arbitraje.

“Fue un partido robado, el arbitraje estuvo muy mal. Fueron increíbles las decisiones que tomaron”, dijo el martes a los periodistas. “El Atlético hizo no sé cuántas faltas y no le mostraron ninguna tarjeta amarilla. Quiero entender que es realmente miedo a que el Barcelona pudiese ganar”.

Otros jugadores también criticaron el arbitraje en el global de la eliminatoria.

El presidente electo Joan Laporta dijo el miércoles que el arbitraje fue “vergonzoso” e “intolerable”, y afirmó que el club planeaba presentar una queja formal ante la UEFA.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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