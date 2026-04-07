Rapero Offset se encuentra estable tras ser baleado fuera de un casino en Florida

La policía y los servicios de emergencia acudieron al lugar de un tiroteo en la zona de aparcacoches del hotel Seminole Hard Rock en Hollywood, Florida, el lunes 6 de abril de 2026. (WSVN via AP) AP

Offset, quien estuvo casado con Cardi B, estaba siendo atendido en un hospital tras el tiroteo de la noche del lunes, indicó el portavoz en un comunicado, aunque se desconocía su estado exacto. La policía señaló que las heridas no ponían en peligro su vida.

Hace más de tres años, Takeoff, primo de Offset y también integrante de Migos, recibió un disparo y murió en una bolera de Houston.

El tiroteo ocurrió después de una pelea, según la policía. Un rapero conocido como Lil Tjay, Tione Jayden Merritt, fue arrestado por el altercado que ocurrió antes del tiroteo del lunes, informó el Departamento de Policía de Seminole, en Florida. Fue acusado de conducta desordenada y de conducir un vehículo sin una licencia válida, pero no fue acusado por el tiroteo.

Se dejó un mensaje solicitando comentarios al abogado de Merritt. El rapero de 24 años es una figura constante de la escena del South Bronx de Nueva York, celebrado por su estilo de rap cantado y su propuesta de pop y hip hop sobre ritmos de drill.

Aunque la policía indicó que una persona sufrió heridas en un área de valet afuera del Seminole Hard Rock en Hollywood, Florida, no identificó a la víctima.

Una segunda persona detenida en el lugar no ha sido acusada y los investigadores trabajaban para identificar a otros involucrados, señaló la policía en un comunicado el martes.

Offset, cuyo nombre verdadero es Kiari Kendrell Cephus, se dio a conocer primero con Migos. El trío de Atlanta es uno de los grupos de hip hop más populares de todos los tiempos, celebrado por su rápido “flow” en tripletes, una forma de interpretación a menudo imitada que cambió el rumbo del trap.

Su carrera despegó con el éxito de 2013 “Versace”. Luego tuvieron varios sencillos multiplatino, entre ellos “Bad and Boujee”, que llegó al número 1 en la lista Billboard Hot 100 de todos los géneros, además de “Stir Fry”, “Narcos” y “T-Shirt”. Migos lanzó cuatro álbumes de larga duración a lo largo de su trayectoria, cerrando ese capítulo tras la muerte de Takeoff.

Offset y Cardi B se casaron en secreto en septiembre de 2017 en Atlanta. En 2024, Cardi B anunció que presentó una demanda de divorcio. Tienen tres hijos en común.

El tercer integrante de Migos, el rapero Quavo, buscó transformar el trágico tiroteo de su sobrino Takeoff en una fuerza de cambio, al organizar una cumbre contra la violencia armada en 2024.

La policía indicó que Takeoff era un transeúnte inocente cuando recibió un disparo afuera de una bolera de Houston tras un desacuerdo por un juego de dados. La muerte de Takeoff estuvo entre una serie de tiroteos mortales en años recientes que involucraron a estrellas del hip-hop como Nipsey Hussle, Pop Smoke, PnB Rock y Young Dolph.

Offset emprendió una carrera en solitario años antes de la muerte de Takeoff.

Como solista, Offset es conocido por un estilo idiosincrático y una destreza melódica y agresiva. Lanzó tres álbumes de larga duración: “Father of Four” (2019); “Set It Off” (2023), que describió a The Associated Press como un esfuerzo por “traer de vuelta el rap” en un género actualmente liderado por raperos que cantan; y “Kiari” (2025). “‘Set It Off’ fue una libertad”, le dijo a AP el año pasado, prueba de que podía brillar como solista fuera de Migos. “Kiari”, en cambio, es “yo, por lo que soy. Y reconocer quién soy, porque siento que a veces puedes perderte intentando complacer a otras personas e intentando hacer lo que quieren que hagas. Así que esto es como mi rebelión. Mi álbum de rebelión”. ___

Sherman informó desde Nueva York. Los periodistas de The Associated Press Claudia Lauer en Filadelfia y John Seewer en Toledo, Ohio, contribuyeron.

FUENTE: AP