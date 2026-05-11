Rangers retiran a Nathan Eovaldi de su apertura programada por rigidez en el costado izquierdo

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Nathan Eovaldi, de los Rangers de Texas, lanza durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Yankees de Nueva York, el miércoles 6 de mayo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Unas tres horas antes del primer lanzamiento previsto del juego inaugural de la serie en casa contra Arizona, los Rangers informaron que el relevista derecho Jakob Junis abriría en lugar de Eovaldi, en lo que sería un juego de bullpen.

El mánager de los Rangers, Skip Schumaker, manifestó que Eovaldi sintió la rigidez más temprano el lunes y luego se sometió a estudios de imagen. El equipo esperaba los resultados para conocer la gravedad del problema y determinar los próximos pasos para el lanzador de 36 años.

Eovaldi (4-4, efectividad de 4,15) viene de victorias consecutivas contra los Yankees en sus últimas dos aperturas, limitando al equip de Nueva York a una carrera y ponchando a 15 en 15 entradas en esos juegos. Permitió una carrera en ocho entradas en el Yankee Stadium el miércoles pasado y lanzó siete entradas sin permitir anotación contra ellos en su última apertura en casa el 29 de abril.

El dos veces All-Star terminó 11-3 con la mejor efectividad de su carrera, 1,73, la temporada pasada, cuando estuvo limitado a 22 aperturas. Se perdió la mayor parte de junio por inflamación en el codo y no lanzó después del 22 de agosto debido a una distensión del manguito rotador.

Un contratiempo para Josh Smith El segunda base Josh Smith ahora lidia con una inflamación en la muñeca mientras trabaja para regresar tras una distensión en el glúteo derecho, según Schumaker.

Es probable que el dolor en la muñeca retrase el regreso de Smith desde la lista de lesionados de 10 días. Fue colocado en la lista la semana pasada, con efecto retroactivo al 4 de mayo, y sería elegible para ser activado el viernes por la noche antes del juego inaugural de una serie en Houston.

Smith, quien asumió como el segunda base principal después de que Marcus Semien fue traspasado durante la temporada baja, bateaba para .217, sin jonrones y con seis carreras impulsadas en 31 juegos antes de lesionarse. Tenía un porcentaje de fildeo de .977, con dos errores en 88 oportunidades totales. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP