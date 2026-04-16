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Rangers remontan con 4 carreras en la 9na entrada y vencen a Atléticos por 9-6

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Joc Pederson conectó el sencillo de la ventaja en una novena entrada de cuatro carreras y los Rangers de Texas remontaron al final para imponerse el jueves 9-6 sobre los Atléticos e igualar su serie de cuatro juegos.

Joc Pederson, de los Rangers de Texas, festeja en el dugout luego de anotar ante los Atléticos en el juego del jueves 16 de abril de 2026 (AP Foto/Scott Marshall)
Joc Pederson, de los Rangers de Texas, festeja en el dugout luego de anotar ante los Atléticos en el juego del jueves 16 de abril de 2026 (AP Foto/Scott Marshall) AP

Nick Kurtz conectó un doblete de tres carreras, un batazo corto que Wyatt Langford no pudo alcanzar en el jardín izquierdo, para darles a los Atléticos una ventaja de 6-5 con dos outs en la octava entrada.

Jake Burger y Josh Jung pegaron sencillos para abrir la novena contra Justin Sterner (0-2). Kyle Higashioka se embasó cuando Sterner fildeó su toque y lanzó por encima de la cabeza del boricua Darell Hernaiz en tercera para un error, lo que permitió que Burger anotara la carrera del empate.

Pederson puso al frente a los Rangers, y el dominicano Ezequiel Durán amplió la ventaja con un sencillo de dos carreras.

Brandon Nimmo conectó un sencillo impulsor en la tercera entrada ante Jacob López, y Burger añadió un elevado de sacrificio en la quinta para poner a Texas arriba 2-0.

Cal Quantrill (1-0) lanzó una novena sin carreras y se acreditó la victoria.

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