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Ranger Suárez sale tras cuatro entradas por rigidez en el isquiotibial en derrota de Boston

BOSTON (AP) — El abridor de los Medias Rojas de Boston, el venezolano Ranger Suárez, salió de la derrota del equipo por 3-1 en 10 entradas ante los Astros de Houston el domingo después de la cuarta entrada debido a rigidez en el isquiotibial derecho.

Tras su mejor apertura de la temporada desde que firmó con los Medias Rojas durante la pretemporada, Suárez trabajó cuatro entradas en blanco, permitiendo tres imparables. El zurdo de 30 años realizó 70 lanzamientos, ponchó a tres y dio una base por bolas.

“En la segunda entrada sentí como una rigidez y seguí lanzando sin problema. En la cuarta, sentí algo que fue peor que eso”, explicó Suárez a través de un traductor.

El mánager interino Chad Tracy salió a hablar con el jefe de grupo Laz Díaz cuando el relevista Tyler Samaniego trotaba desde el bullpen. Al relevista zurdo se le permitió exceder el límite de ocho lanzamientos de calentamiento.

Tracy indicó que Suárez no hará el próximo viaje de tres juegos a Detroit porque no estaba programado para lanzar y será evaluado por el personal médico del equipo. También señaló que, hasta el domingo, no había planes para una resonancia magnética.

En su apertura anterior, una victoria en Toronto el lunes, Suárez permitió un hit en ocho entradas en blanco.

Comentó que la temporada pasada sintió algo similar y no se perdió tiempo.

“Ojalá no me pierda nada de tiempo y pueda hacer mi próxima apertura”, manifestó Suárez.

Suárez firmó un contrato de 130 millones de dólares por cinco años con Boston en enero, después de pasar las primeras ocho temporadas de su carrera con Filadelfia.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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