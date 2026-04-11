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Ramírez sale de apuros con bases llenas en extrainnings y Piratas vencen 4-3 a Cachorros

CHICAGO (AP) — El dominicano Yohan Ramírez salió de apuros con las bases llenas en las entradas 10 y 11, y los Piratas de Pittsburgh aprovecharon un error en un tiro de Caleb Thielbar para anotar la carrera de la ventaja el sábado en una victoria 4-3 sobre los Cachorros de Chicago, que aseguró la serie de tres juegos.

El lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Yohan Ramírez, celebra tras un partido de béisbol contra los Cachorros de Chicago, el sábado 11 de abril de 2026, en Chicago. (Foto AP/Matt Marton)
El lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Yohan Ramírez, celebra tras un partido de béisbol contra los Cachorros de Chicago, el sábado 11 de abril de 2026, en Chicago. (Foto AP/Matt Marton) AP

Un sencillo impulsor de Alex Bregman con dos outs en la novena entrada, en un lanzamiento 0-2 del dominicano Dennis Santana, empató el marcador 3-3, pero los Piratas, líderes de la División Central de la Liga Nacional (9-5), reaccionaron y ganaron por octava vez en 10 juegos, mejorando a 2-0 esta temporada en series contra rivales de división.

El dominicano Oneil Cruz se fue de 5-4 con un doble, convirtiéndose en el primer jugador de Pittsburgh con al menos cuatro hits y tres bases robadas en un juego desde Matt Lawton el 26 de julio de 2005.

Chicago dejó a 16 corredores en base y se fue de 15-1 con corredores en posición de anotar.

El abridor de los Pirates, Braxton Ashcraft, ponchó a nueve —la mayor cifra de su carrera— en cinco entradas, mientras permitió una carrera.

El abridor dominicano de los Cachorros, Edward Cabrera, permitió tres carreras, ocho hits y tres bases por bolas en cinco entradas.

Por los Cachorros, el venezolano Moisés Ballesteros de 2-2. El panameño Miguel Amaya de 4-0 con una anotada.

Por los Piratas, el dominicano Marcell Ozuna de 4-0 con una anotada.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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