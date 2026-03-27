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Raley pega jonrón; Marineros logran su 1ra victoria de la temporada, 5-1 ante Guardianes

SEATTLE (AP) — Luke Raley conectó su segundo jonrón en igual número de juegos y los Marineros de Seattle vencieron el viernes 5-1 a los Guardianes de Cleveland para lograr su primera victoria de la temporada.

Luke Raley, de los Marineros de Seattle, conecta un jonrón de dos carreras ante los Guardianes de Cleveland, el viernes 27 de marzo de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson)
Luke Raley, de los Marineros de Seattle, conecta un jonrón de dos carreras ante los Guardianes de Cleveland, el viernes 27 de marzo de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Raley, quien conectó apenas cuatro jonrones la temporada pasada en un año plagado de lesiones, castigó un cutter del relevista Colin Holderman a la altura del cinturón, y envió la pelota a 390 pies para impulsar dos carreras y darles a los campeones reinantes del Oeste de la Liga Americana una ventaja de 5-1.

Seattle se adelantó en la cuarta entrada cuando Cole Young conectó un jonrón de tres carreras hacia el jardín derecho ante el abridor de los Guardianes Gavin Williams (0-1). El segunda base de segundo año le pegó con fuerza a una recta de Williams que pasó por el centro del plato, y la depositó en las gradas entre el jardín derecho y el central.

Los Guardianes, que ganaron el juego del jueves por 6-4 gracias en gran parte a un par de jonrones del novato Chase DeLauter, se beneficiaron el viernes de otro cuadrangular del principal prospecto.

En la primera entrada, DeLauter le hizo el swing a un slider del abridor de Seattle, George Kirby (1-0) y depositó la esférica a 360 pies hacia el jardín derecho. Es el tercer jugador desde al menos 1900 con tres jonrones en sus primeros dos juegos de temporada regular en su carrera, uniéndose a Trevor Story (2016) y Joe Cunningham (1954).

Por los Guardianes, el dominicano José Ramírez de 4-0. Los venezolanos Gabriel Arias de 3-0, Brayan Rocchio de 2-0.

Por los Marineros, el dominicano Julio Rodríguez de 3-0. El mexicano Randy Arozarena de 1-0 con dos anotadas. El venezolano Leo Rivas de 3-1.

FUENTE: AP

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