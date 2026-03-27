Raley pega jonrón; Marineros logran su 1ra victoria de la temporada, 5-1 ante Guardianes

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Luke Raley, de los Marineros de Seattle, conecta un jonrón de dos carreras ante los Guardianes de Cleveland, el viernes 27 de marzo de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Raley, quien conectó apenas cuatro jonrones la temporada pasada en un año plagado de lesiones, castigó un cutter del relevista Colin Holderman a la altura del cinturón, y envió la pelota a 390 pies para impulsar dos carreras y darles a los campeones reinantes del Oeste de la Liga Americana una ventaja de 5-1.

Seattle se adelantó en la cuarta entrada cuando Cole Young conectó un jonrón de tres carreras hacia el jardín derecho ante el abridor de los Guardianes Gavin Williams (0-1). El segunda base de segundo año le pegó con fuerza a una recta de Williams que pasó por el centro del plato, y la depositó en las gradas entre el jardín derecho y el central.

Los Guardianes, que ganaron el juego del jueves por 6-4 gracias en gran parte a un par de jonrones del novato Chase DeLauter, se beneficiaron el viernes de otro cuadrangular del principal prospecto.

En la primera entrada, DeLauter le hizo el swing a un slider del abridor de Seattle, George Kirby (1-0) y depositó la esférica a 360 pies hacia el jardín derecho. Es el tercer jugador desde al menos 1900 con tres jonrones en sus primeros dos juegos de temporada regular en su carrera, uniéndose a Trevor Story (2016) y Joe Cunningham (1954).

Por los Guardianes, el dominicano José Ramírez de 4-0. Los venezolanos Gabriel Arias de 3-0, Brayan Rocchio de 2-0.

Por los Marineros, el dominicano Julio Rodríguez de 3-0. El mexicano Randy Arozarena de 1-0 con dos anotadas. El venezolano Leo Rivas de 3-1.

FUENTE: AP