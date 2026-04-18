americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rahm lidera el torneo LIV México y busca su segunda victoria del año

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Jon Rahm hizo birdie en tres de sus últimos cuatro hoyos el sábado para firmar una tarjeta de 67 golpes, 4 bajo par, que le dio una ventaja de un golpe sobre su compañero de equipo Tyrrell Hatton en el LIV Golf México.

Rahm buscará su segunda victoria de la temporada en el circuito después de quedarse sin triunfos en 2025. También ganó este año en Hong Kong.

Hatton, su compañero en el equipo Legion XIII, tuvo una ronda de 66. Será la primera vez que Rahm y Hatton queden emparejados juntos en la ronda final del LIV Golf. Han jugado juntos en tres torneos del PGA Tour, pero nunca en la ronda final.

Rahm también intentará lograr un mejor resultado en Chapultepec que en 2017, cuando casi alcanzó a Dustin Johnson en el Campeonato Mundial de Golf hasta que cometió un par de bogeys tardíos con tres putts.

Hatton también tuvo un momento en Chapultepec. Estaba empatado con Phil Mickelson en la final del evento del WGC en 2018 cuando hizo bogey en el último hoyo y se quedó sin la posibilidad de ir a un desempate.

“Supongo que en el pasado he demostrado que puedo jugar bien en este campo”, expresó Hatton. “No me salió en el hoyo 18 en ese evento del WGC, lo cual fue decepcionante, pero ojalá la suerte esté de mi lado mañana”.

Branden Grace (65) y Tom McKibbin (69) estaban un golpe más atrás.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de abril del 2026. (AP foto/Seth Wenig)

Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra

Destacados del día

Cuba distribuye petróleo ruso: alivio temporal no cubre ni un mes de crisis energética

Cuba distribuye petróleo ruso: alivio temporal no cubre ni un mes de crisis energética

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Irán cierra Ormuz y Trump advierte: No pueden chantajearnos en plena escalada de tensión

Irán cierra Ormuz y Trump advierte: "No pueden chantajearnos" en plena escalada de tensión

🚨 Muere cubano de 27 años bajo custodia de ICE en Miami

🚨 Muere cubano de 27 años bajo custodia de ICE en Miami

Trump asegura que muy pronto la fuerza militar de EE.UU. traerá un nuevo amanecer para Cuba

Trump asegura que "muy pronto" la fuerza militar de EE.UU. traerá "un nuevo amanecer para Cuba"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter