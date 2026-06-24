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Rahimi y Yassine comandan la remontada de Marruecos, que vence 4-2 a Haití en el Mundial

ATLANTA (AP) — Soufiane Rahimi y Gessime Yassine entraron de cambio el miércoles y comandaron la remontada con la que Marruecos se impuso 4-2 a Haití, que por momentos estuvo cerca de sumar su primer punto en dos participaciones en Copa del Mundo.

Soufiane Rahimi, de Marruecos, festeja tras anotar el tercer tanto de su equipo ante Haití en el encuentro del Mundial celebrado el miércoles 24 de junio de 2026 en Atlanta (AP Foto/Mike Stewart)
Soufiane Rahimi, de Marruecos, festeja tras anotar el tercer tanto de su equipo ante Haití en el encuentro del Mundial celebrado el miércoles 24 de junio de 2026 en Atlanta (AP Foto/Mike Stewart) AP

Un disparo de Rahimi que fue desviado por la defensa al minuto 78 puso a Marruecos al frente 3-2, y Yassine puso fin a cualquier posibilidad de sorpresa con su anotación a los 89 minutos.

Marruecos se clasificó a los dieciseisavos de final como segundo lugar del Grupo C, sólo detrás de Brasil, que venció 3-0 a Escocia en el otro partido del sector. ___

James Robson está en X como: https://x.com/jamesalanrobson

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FUENTE: AP

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