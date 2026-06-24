Rahimi y Yassine comandan la remontada de Marruecos, que vence 4-2 a Haití en el Mundial

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Soufiane Rahimi, de Marruecos, festeja tras anotar el tercer tanto de su equipo ante Haití en el encuentro del Mundial celebrado el miércoles 24 de junio de 2026 en Atlanta (AP Foto/Mike Stewart) AP

Marruecos se recuperó en dos ocasiones de una desventaja de un gol ante un equipo que volvió al máximo escenario del fútbol por primera vez en 52 años.

Un disparo de Rahimi que fue desviado por la defensa al minuto 78 puso a Marruecos al frente 3-2, y Yassine puso fin a cualquier posibilidad de sorpresa con su anotación a los 89 minutos.

Marruecos se clasificó a los dieciseisavos de final como segundo lugar del Grupo C, sólo detrás de Brasil, que venció 3-0 a Escocia en el otro partido del sector. ___

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El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP