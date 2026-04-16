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Racha sin títulos de Mbappé en la Champions sigue tras fichar con Real Madrid

MADRID (AP) — Han pasado casi dos años desde que Kylian Mbappé se marchó del Paris Saint-Germain para incorporarse al Real Madrid, en parte para ganar la Liga de Campeones.

Kylian Mbappé del Real Madrid Kylian Mbappé durante el partido contra el Bayern Múnich, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader)
Kylian Mbappé del Real Madrid Kylian Mbappé durante el partido contra el Bayern Múnich, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

El capitán de la selección de Francia y el club más laureado de la Champions siguen esperando ese triunfo.

Mientras tanto, el PSG alzó la Copa de Europa justo después de su salida y esta temporada volvió a las semifinales.

Las más recientes esperanzas de Mbappé de abrirse paso hacia su primer título europeo se evaporaron con la eliminación del Madrid a manos del Bayern Múnich en los cuartos de final el miércoles.

El Madrid está al borde de encadenar una segunda temporada seguida sin un gran trofeo desde que incorporó a Mbappé, en uno de los fichajes más mediáticos de la historia.

Los únicos triunfos del club con Mbappé fueron en la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental, ambos en 2024. El Madrid no ha ganado un título en España desde el desembarco del delantero.

La única opción que queda para levantar un trofeo esta temporada es La Liga, pero el Madrid está a nueve puntos del líder Barcelona con siete jornadas por disputarse.

Pese a sus goles, Mbappé ha recibido ciertas críticas de los aficionados y se espera que la presión sobre él se incremente tras otro fracaso en la Liga de Campeones.

A continuación, un repaso de cómo les ha ido al Madrid y a Mbappé durante esta inusual racha sin títulos:

Liga de Campeones

En su primer intento de ganar la Liga de Campeones con el Madrid en 2024-25, un Mbappé que se estaba adaptando a su nuevo equipo anotó siete goles, seis menos que los máximos goleadores. El Madrid, que entonces defendía el título, fue eliminado por Arsenal en los cuartos de final.

Esta temporada, un Mbappé mucho más asentado volvió a quedarse en cuartos de final, pero como máximo goleador con 15 tantos, a dos del récord de Cristiano Ronaldo de 17 en una sola temporada. Mbappé marcó el miércoles en la derrota 4-3 en el campo del Bayern Múnich.

Liga española

En su debut liguero en 2024-25, Mbappé fue el máximo goleador del campeonato con 31 tantos, cuatro más que Robert Lewandowski, del Barcelona, su rival más cercano. Pero el Madrid terminó cuatro puntos por detrás del club catalán en la clasificación.

Mbappé vuelve a ser el máximo artillero de la liga esta temporada con 23, dos más que Vedad Muriqi, del Mallorca. El Madrid no le había perdido pisada al Barcelona, pero no ganó sus últimos partidos y ha cedido terreno.

Copa del Rey

El año pasado, el Madrid superó a la Real Sociedad en semifinales, pero perdió 3-2 ante el Barcelona en la final, en la que Mbappé anotó. Esta temporada, el Madrid sucumbió inesperadamente ante el Albacete de la segunda división, en los octavos de final. La eliminación se produjo justo después de que el equipo destituyera al entrenador Xabi Alonso para reemplazarlo por Álvaro Arbeloa.

Supercopa de España

Mbappé marcó en la final de 2025, pero el Madrid fue arrollado 5-2 por el Barcelona. El rival catalán volvió a derrotar al Madrid de Mbappé (3-2) en la final esta temporada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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