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Rabino jefe británico denuncia una campaña violenta contra judíos tras incendios provocados

LONDRES (AP) — El rabino jefe del Reino Unido afirmó el domingo que los judíos británicos se enfrentan a “una campaña continuada de violencia e intimidación” tras un intento de incendio provocado en una sinagoga de Londres, el más reciente de una serie de ataques similares.

El incidente, que causó daños menores a la sinagoga Kenton United el sábado por la noche, se suma a una serie de incendios en recintos vinculados a la comunidad judía y a un medio de la oposición iraní, que están siendo investigados por la policía antiterrorista.

El rabino jefe Ephraim Mirvis escribió en X que “una campaña sostenida de violencia e intimidación contra la comunidad judía del Reino Unido está ganando fuerza".

“Gracias a Dios, no se han perdido vidas, pero no podemos, y no debemos, esperar a que eso cambie antes de comprender lo peligroso que es este momento para toda nuestra sociedad”, añadió.

El primer ministro, Keir Starmer, dijo que estaba “horrorizado” por los ataques y prometió que “los responsables serán encontrados y llevados ante la justicia”.

La Policía Metropolitana de Londres informó que ha enviado agentes adicionales, uniformados y de paisano, al noroeste de Londres tras los ataques del último mes contra sinagogas, ambulancias de una organización benéfica judía y un medio de comunicación en lengua persa crítico con el gobierno de Irán.

El incendio provocado en la sinagoga de Kenton ocurrió un día después de un intento de incendio provocado con botellas con líquido ante las antiguas oficinas de una organización benéfica judía el viernes por la noche.

Nadie ha resultado herido en ninguno de los incidentes. Varias personas, desde adolescentes hasta personas en la cuarentena, han sido detenidas y acusadas.

La policía indicó que no ha vinculado formalmente los incidentes, pero la unidad de Policía Antiterrorista de Londres encabeza las investigaciones debido a “circunstancias similares y afirmaciones de responsabilidad en internet”.

Publicaciones en internet se atribuyeron la autoría en nombre de Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia. El gobierno de Israel ha descrito al grupo —cuyo nombre significa el Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha— como una organización fundada recientemente, con presuntos vínculos con “un aliado iraní” que también se ha atribuido ataques contra sinagogas en Bélgica y Países Bajos.

El grupo también publicó un video en el que afirmaba que la embajada de Israel en Londres iba a ser atacada con drones que transportaban sustancias peligrosas. La policía señaló que la embajada no fue atacada, pero el cuerpo cerró el parque cercano de Kensington Gardens el viernes, mientras los agentes examinaban objetos desechados, incluidos dos frascos que contenían polvo. La policía indicó que no se encontró nada dañino.

Reino Unido ha acusado a Irán de utilizar intermediarios criminales para llevar a cabo ataques en suelo europeo dirigidos contra medios de comunicación de la oposición y la comunidad judía. El servicio de inteligencia interna británico MI5 afirma que se frustraron más de 20 planes respaldados por Irán “potencialmente letales” en el año hasta octubre.

Algunos expertos en seguridad sostienen que Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia probablemente sea una tapadera de conveniencia más que un grupo coherente, y que sus afirmaciones deben recibirse con cautela.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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