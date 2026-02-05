Qué saber sobre los ataques que dejaron más de 160 muertos en Nigeria

El asalto, perpetrado el martes por la noche, tuvo como objetivo las aldeas vecinas de Woro y Nuku, en el estado de Kwara. Un legislador que representa a la zona reportó la muerte de al menos 162 personas, mientras que Amnistía Internacional afirmó que los atacantes abatieron a más de 170 personas, arrasaron casas y saquearon tiendas. El grupo de derechos humanos condenó "un asombroso fallo de seguridad".

Los ataques mortales y secuestros cometidos por insurgentes islamistas y bandas armadas han repuntado en Nigeria en los últimos meses, mientras su sobrepasado ejército ha tratado de hacer frente a una serie de desafíos en materia de seguridad.

A continuación, lo que debe saber acerca de los letales ataques.

Nigeria está sumida en una compleja crisis de seguridad, que incluye una insurgencia de militantes islámicos y un aumento de los secuestros para pedir rescate por parte de bandas criminales.

Durante años, los llamados “bandidos” han actuado principalmente en el noroeste del país, pero recientemente se han desplazado a otras regiones, incluyendo el estado de Kwara.

Los insurgentes también han incrementado su actividad en Kwara, mientras la insurgencia que comenzó décadas atrás y que hasta hace poco afectaba en su mayoría al noreste, se ha extendido a las regiones del oeste y el centro.

Los más conocidos son los de la milicia local Boko Haram, que tomó las armas en 2009 para luchar contra la educación occidental e imponer su versión radical de la ley islámica. La semana pasada, Boko Haram mató al menos a 36 personas en el noreste del país en varios ataques separados.

Entre los grupos armados extremistas en Nigeria hay también al menos dos afiliados al Estado Islámico: una escisión de Boko Haram llamado Estado Islámico - Provincia del África Occidental y Estado Islámico - Provincia del Sahel, conocido localmente como Lakurawa, que tiene más presencia en el noroeste.

Grupos extremistas, sospechosos de los ataques

Ningún grupo se ha atribuido por el momento la autoría de los incidentes del martes.

Mohammed Omar Bio, representante de la zona en el parlamento, dijo que los ataques fueron perpetrados por Lakurawa,

James Barnett, un investigador del Instituto Hudson de Washington, indicó que es más probable que el ataque haya sido obra de Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad, una facción de Boko Haram responsable de otras masacres recientes en el lugar.

El gobernador del estado de Kwara, AbdulRahman AbdulRazaq, apuntó que el asalto del martes podría ser una respuesta a las recientes operaciones antiterroristas en la región.

Según AbdulRazaq, fue un intento de distraer a las fuerzas de seguridad “que han cazado con éxito a varias bandas de terroristas y secuestradores en muchas partes del estado”.

EEUU intensifica su respuesta a la crisis de seguridad

Los ataques se produjeron días después de que Estados Unidos emprendiera acciones militares contra grupos armados en Nigeria.

El jefe del Comando de África de Estados Unidos dijo el martes que Washington envió un pequeño equipo de oficiales militares a Nigeria. El general Dagvin R.M. Anderson explicó que el despliegue se realizó a petición del gobierno de Abuya y se centró en el apoyo a los servicios de inteligencia.

Nigeria lleva meses en el punto de mira diplomático de la Casa Blanca. Donald Trump amenzó con atacar el país alegando que no hace lo suficiente para proteger a sus ciudadanos cristianos.

Aunque los cristianos han estado entre los objetivos, los analistas afirman que la mayoría de las víctimas de los grupos armados son musulmanes del norte de Nigeria, una región donde son mayoría y donde se producen la mayoría de los asaltos.

Pero las tensiones diplomáticas se han transformado en cooperación entre Abuya y Washington: las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques aéreos contra insurgentes afiliados al Estado Islámico en Nigeria en diciembre.

El mes pasado, el gobierno nigeriano anunció que Estados Unidos se había comprometido a enviar los equipos militares pendientes de entrega adquiridos por el país en los últimos cinco años, que incluyen drones y helicópteros. Parte de los equipos se demoraron en los últimos años debido a las preocupaciones por posibles abusos de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad locales.

___

Banchereau informó desde Dakar, Senegal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP